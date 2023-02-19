正論：派藥僵化惹不滿　因時制宜須變通

新政府上場後擺出強政勵治姿態，的確令人耳目一新，惟有些舉措實施起來卻予人「計劃趕不上變化」之感，未能因時制宜，最後變得不得民心。例如一度短缺的撲熱息痛類藥物，現時供應已趨穩定，偏偏醫管局繼續延長不合時宜的派藥安排，加重前線人員負擔，同時亦不便病人，激起怨聲載道。

今年初內地不再實施動態清零，疫情曾經變得熾烈，連香港也受波及。含撲熱息痛成分的藥物被炒至天價一樣缺貨，甚至連公立醫院門診向病人派發的止痛藥亦被坊間炒賣，市民購藥無門，整個社會徬徨不安。為了穩定民心，當時港府除了強調藥物供應穩定外，醫管局亦改變一貫做法，一月中開始僅向有需要的病人一次過派發最多4星期分量的藥物，病人有需要可每4星期再到藥劑部配藥。

本來，非常時期非常手段，無可厚非，詎料局方不知變通，在止痛藥供應已經穩定下來的今天，繼續維持當時的做法，既要病人頻撲到公院配藥，又令公院藥劑部工作量大增，前線人員「有氣冇碇抖」。本報便接獲相關人員投訴，不滿局方不肯撤回相關安排，令員工和病人苦不堪言。

過去病人會因應覆診期獲配藥物，例如3個月後才覆診，便會獲發足夠3個月使用的藥物，現在卻硬性規定最多派發4星期分量的藥物，以公院病人人數多，可想而知帶來的不便，以及增加的工作量是多麼龐大。別以為這是小問題，見微知著，這恰恰是醫管局以至整個政府施政脫節僵化、沒有考慮細節、未能與時俱進的縮影。

尤其是公院醫護人手捉襟見肘，流失率極高，即使他們不介意在非常時期「捱義氣」增加工作量，但血肉之軀亦無法長期這樣捱下去，醫管局必須改弦更張，否則員工怨氣加劇，勢必令人手不足的問題雪上加霜，這是事後推出多少挽留人手措施也無法彌補的。

無可否認，港府推出每項政策的出發點都是好的，但推出後反應往往不如預期，沒有掌聲只有罵聲，便是源於官僚思慮不周、拒絕檢討變通、一本天書讀到老。醫管局的派藥安排固然是一例，由簡約公屋選址爭議，到「易通行」不停車繳費宣傳不足致延遲推行，同樣見到執政者做事「天一半地一半」，永遠沒有進行全盤思考。誠然，一項政策很難做到面面俱到，但最低限度應要減少爭議，以便順利推行，官僚必須多角度思考，同時收集反應因時制宜。

例如當局曾揚言不排除立法限購藥物，這是有見當時民情洶湧而提出的建議，但未及落實，藥物供應便已恢復正常，有關建議至今沒有下文，某程度上也是因為形勢轉變了，政策便變得不合時宜，也就毋須再做。

香港始終是一塊福地，疫情逐漸退卻，社會穩步復常，惟官僚應對突發事故應變不足，後知後覺，導致社會付出巨大代價，卻是不爭的事實。有人建議成立疫後調查委員會，以協助政府查找不足，奈何特首不贊成而作罷。其實，吸取教訓，總結經驗，社會才會有進步，否則，好了傷疤忘了痛，下次又是重複犯錯。