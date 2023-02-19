世界視線：人口老化經濟差　歐洲耆英難退下

歐洲老齡化日趨嚴重，導致愈來愈多社會產值被退休金吞噬，目前歐盟國家是3人工作供養一名退休人士，到2050年將會變成1.9人供養一人。如今退休人士平均消耗了14.6%的GDP，理想的比例應該至少低於10%。如果在高或穩定經濟增長及低通脹的情況下，還是可以忍受及政府有多些手段改善，可惜歐洲正處於插手俄烏戰爭的浪尖，2023年西歐的大經濟體英國及德國都可能出現負增長及高通脹，民眾就無法承擔了！

此外，新冠疫情更導致一些高收入中產覺得再工作下去沒有好處，因而提早退休，使退休金供款進一步收縮！這就充分解釋為何英、法、德、意及奧地利都出現工人及白領走上街示威罷工，他們不單止聲言生活入不敷支，心底更害怕各國政府爭相提高退休年齡及設計削減個人退休金所得。

丹麥已經立法逐步將退休年齡由如今的67歲，到2035年提高至69歲；意大利已提高到67歲；德國和比利時到2030年要67歲才可退休；西班牙及荷蘭也計劃將退休年齡提升到67歲。另外一個「毒招」，是僱員要做滿45年而非40年才有100%退休金。以上政府這些動作，惹來工會不滿及帶頭示威。

另一個退休金嚴重的問題來自性別歧視，以西班牙及波蘭為首。因為父權主義，過去女子教育水平低，工種多為收入低及辛勞的工作，迫使女性更少人就業及退休金更微薄，西班牙男性平均退休金是1,300歐元，女性只有平均800歐元，故此西班牙女性組織起來，要求每位工作女性可享有最低退休金1,080歐元。

香港政府於上世紀90年代引入個人可管理的公積金，北歐也在90年代出現，原因是90年代是股市黃金年代，北歐人覺得個人管理公積金可營運贏大錢，故此鼓動政府引入公積金養老制度。可惜踏入21世紀，股市投資整體令人失望，這反而產生一個有趣的效應，就是北歐工作人口更高老年的比例，其中是擔心公積金風險大，延長工作年齡累積多一點保障退休生活會更吸引。結果，無論人口老化影響供養能力或公積金的高風險危機，都傾向使歐洲人延長工作年齡，使早些安享退休生活的理想蒙上陰影。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻