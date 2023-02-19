對香港、對中國來說，當前最大的政治、經濟問題，是美國會怎樣帶動西方對中國脫鈎，從而禍及香港。

海內外還有不少人寄望美國政策轉變，不相信美國以脫鈎中國作為大戰略，甚至有人主張繼續韜光養晦，爭取美國的認可和解，或投靠入美國的國際體制內，回復改革開放初期美國化和與美親近合作。對美國來說，這是求之不得。可是中國歸順美國，會天下太平嗎？

美國過去聯華制蘇聯，也借華壓倒日本的經濟挑戰，中國再次歸順，自必然是聯華來對俄羅斯、伊朗逐一擊破，完成在結束冷戰之後未竟的天下一統戰略。在俄伊之後，更會是把南斯拉夫在塞爾維亞最後的殘餘也吃掉；用中國的經濟脅迫歐盟，讓歐洲在美國掌控下推進新法西斯主義；亦對付回教徒移民，對付斯拉夫的難民；也多會是扶助印度牽制中國；在中東則放任以色列擴展。

美國的大戰略還是分而治之，且在擊敗任何政治、經濟挑戰之後，確立21世紀的羅馬體制──佔人口少數的公民的民主政制建基於奴隸制和對外掠奪。即使公民有民主權，卻還是固化的家族勢力操縱民主的形式。美國未必會公開從羅馬的民主共和轉為皇權帝國，但權力更為集中，隱蔽和難以挑戰。從奧威爾的《1984》以來，西方文學與媒體便有眾多的政府失控、奴役人民的題材，針對的愈來愈不是蘇聯共產黨，而是美國的金權政治。

中國歸順美國，美國可統一天下，但美國在一統之後會怎樣作為呢？是天下為公，和平發展，抑或是顛覆世界的文明文化，一切服務於絕對少數的利益與權力呢？中國歸順的犧牲，換來的不是中國的和平，而是使美國的金權政治更不受抑制，野蠻粗暴地發展。

中國提出人類命運共同體，美國與西方只提西方共同價值和歐洲價值，前者是包容共存共享，後者是排斥性的唯我獨尊。美國與西方連民主自由的「普世」價值也少提，便是以歐美來替代普世，替代便是把異己者鎮壓、消滅，還是中世紀十字軍東征的一套，以宗教來掩飾其底下的貪婪、好權。中國面對美國的脫鈎壓力，歸順與否便不是中國一國一族的命運，而是涉及人類命運。中國與世界不想變成《1984》的醜惡與殘酷體制，便需反抗。這也是西歐美國帝國主義、殖民主義崛起以來的全球化政治鬥爭。