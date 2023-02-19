香港1997年回歸中國之後，反對派一直通過立法會選舉以達到奪取香港全面管治權的目標。根據香港的政治體制、「一國兩制」的安排，以及《基本法》的規定，立法會的全部席位要「循序漸進」地通過直選產生，反對派要通過選舉進入立法會是合法的，但問題是，反對派是要以合法手段達到非法目的，顛覆「一國兩制」，損害國家主權、安全和發展利益，製造動亂，癱瘓特區政府施政。

反對派密謀透過選舉奪取過半立法會議席，取得議會的控制權，並且藉此否決特區政府的財政預算案，從而令政府癱瘓，最後迫使特首下台。它發生在反中亂港勢力和外國勢力策劃、組織的反修例暴亂背景下，這場暴亂是百分之百的「顏色革命」。

他們通過暴亂施壓，向特區政府提出「五大訴求，缺一不可」，包括「解散警隊」，向警察平暴問責，成立所謂的「獨立調查委員會」，此乃世界各地「顏色革命」的共同套路——先打掉警察，然後再逼政府下台，最後由外國勢力支持的反對派、代理人上台。

有了這場奪權運動和暴亂推動，戴耀廷提出初選方案，以「十步曲」達到對立法會的掌控，就能夠實現全面奪權。表面上看，通過選舉手段屬於「合法」；實質上，他們是以「合法」手段達到推翻憲制的非法目的，因此稱其為「大殺傷力憲制武器」！

根據「局內人」透露，這一切始於一場「飯局」。但事實上，回歸之後反對派在「飯局」中研究如何殺傷憲制、顛覆政府，乃「家常便飯」也。

壹傳媒黎智英的何文田大宅，便是反中亂港的「司令部」，不時「大排筵席」，李漢奸、何俊仁、陳方安生等都是座上客，一些涉及黑金案的政客更是一邊食飯一邊聽命行事。這類「飯局」豈止一場，而是回歸以來從未間斷，終於令香港的暴亂一次比一次激烈也。