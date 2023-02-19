伊朗總統萊希日前對中國進行國事訪問，被視為今年中國外交工作的開年重頭戲，兩國簽署了20項新合作協定，遍及經貿、旅遊、安全等各領域，價值高達4,000億美元，可謂各取所需，收穫滿滿。當然，中伊加強合作，難免觸動華盛頓敏感神經。有西方記者不懷好意地向中國外交部發言人提問，中方進一步拓展與伊朗的關係，會不會影響中美關係？這種問題既無稽又無聊，中國和其他國家拓展關係，難道還要看老美臉色？美國經常惡意針對中國，為何就不怕影響中美關係？

有美國媒體曾煞有介事分析一番，指中國、俄羅斯與伊朗正慢慢聯合起來反對美國。這種論調並不新鮮，中俄伊都是美國打壓對象，所謂敵人的敵人就是朋友，3個同仇敵愾的國家愈走愈近是理所當然的事，沒有甚麼好質疑。雖然中國奉行不結盟政策，但並不表示不能與其他國家加強戰略合作。何況中俄伊都是本區域內的大國，既有權利維護自身利益，也有責任推動跨區域合作，美國根本管不着。

自從俄烏戰爭爆發後，美國就一直害怕中俄聯手。華府高官三番四次表達訪華意願，總統拜登也聲稱希望和中國領導人「對話」，其中一個目的就是想離間中俄關係。但老美實在太狂妄自大，一方面企圖拉攏中國，一方面加緊打壓中國，簡直是精神分裂。有人說，這是因為美國戰略界對中國嚴重誤判，認為中國非常需要美國的資金、技術和市場，只要美國擺出強硬姿態，中國就只能屈服。說到底，美國戰略界之所以會有這種誤判，正是因為高估自己，低估中國。

過去美國曾致力於打造「平衡戰略」，冷戰時「聯中抗蘇」，冷戰後一度想「聯俄抗中」，如今看來這兩步棋都走死了。現在掌權的華府政客大多是狂妄之徒，一直叫囂同時打贏兩場戰爭。其實美國實力早已今非昔比，單獨應付中俄任何一國尚且十分吃力，遑論同時對付兩國。不是嗎？為了應付俄烏戰爭，美國武器庫存幾乎見底，不得不啟用以色列炮彈庫存，若再與中國爆發軍事衝突，美國豈不是連家底也要賠光？

還是毛澤東說得對，凡是敵人反對的我們就要擁護，凡是敵人擁護的我們就要反對。美國愈害怕中俄聯手，中俄就愈需要聯手，加上伊朗組成鐵三角，華盛頓除了乾着急，還有甚麼招數？