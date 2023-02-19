面對人口老化、出生率下降這個全球發達地區「通病」，世界各地都出招搶人才，就連出名排外的日本也不例外。其一是向高薪高學歷人士招手，碩士學歷以上年收入2,000萬日圓（約116萬港元）以上者，或工作經驗10年以上且年收入2,000萬日圓以上者，最快一年後可獲居留權；其二是以畢業於全球百強大學的年輕人為目標，向他們提供可逗留兩年搵工的「特定活動」簽證。後者就本港年輕人來說吸引力頗大，隨時吸走一批本地年輕人才。

早前英國也推出類似的「高潛質工作簽證」計劃，任何人持有全球Top 50非英國大學學位，在畢業後5年內符合申請資格，只須擁有中級英語溝通能力並通過安全和犯罪紀錄審查，便可赴英居住而毋須預先找到工作，連續住滿5年更可申請永久居留權。再加上BNO「5+1」計劃，這兩年來已吸走逾14萬港人。而且搶人才不限於英國，新加坡一樣十分進取，如今連日本都加入戰團，益發顯得港府的搶人才招數不足以競爭。

針對高端人才，港府要求申請者過去一年年薪須達港幣250萬元或以上，而且必須居港滿7年才能成為永久居民，比日本的一年和英國的5年都要辣。儘管港府透露目前的申請人數已破萬，但不難估計，絕大部分為內地人。

尤其香港淨移出人口年年增加，2022年底香港人口臨時數字為730多萬，按年減少68,300人，跌幅為0.9%，已是連續第3年下跌。撇除單程證持有人移入，其他香港居民的淨移出人口高達6萬。一方面是移民潮方興未艾，另一方面本港人口持續老化，高官更無意「干預」市民增加生育的意願。單靠過萬名內地專才對補充勞動力是否足夠，不問可知。