不論是親身到內地了解，抑或詢問來港旅遊的內地客，所得到的答覆幾乎是一致，就是去年底中央宣布開放禁疫措施後，新冠疫情確曾大規模流布，但疫魔快來也快去，踏入今年2月，便幾乎是憑空消失了。如今一切已回復正常，內地城市的大街小巷車水馬龍，不少旅遊點更有人滿之患。

疫情平復得快，中國經濟的恢復速度更快，美國著名投資公司高盛，剛將今年中國經濟增長率的預測由5.5%提升到6.5%。一般預期美國今年的經濟增長約為1%，如果高盛推斷準確，中國今年的經濟增長便會大幅度拋離美國，這一場龍鷹之爭，老鷹恐怕要進一步受挫。

西方陣營說要制裁中國，要遏制巨龍騰飛，其實只是徒然。由2018年起，美國掀起對華貿易戰，試圖削減與中國的貿易逆差，但事與願違，老美愈是制裁，貿易赤字反倒愈大。山姆大叔敗象畢呈，自覺獨力難支，便嘗試拉攏歐洲多國加入戰團，試圖扳回戰局。

歐洲的第一大工業體是德國，柏林表面上也加入戰團，對中國採取了好些貿易限制，但是點檢成績，德國跟美國竟是同一樣子，愈想擺脫對中國的貿易依賴，雙方關係反而愈纏愈深，對華的貿赤也是愈來愈嚴重。2022年德國對中國的貿易逆差高達840億歐元，比上年急升一倍有多，中國對德國的出口增加了33%，對德國的入口卻只增加3%。德意志實力強橫，在貿易戰中尚且兵敗如山倒，歐洲其他國家的境況如何，便可以想見。

西方世界對中國的依賴，明顯是多於中國對西方的依賴，但中國人從不驕矜自恃，只想跟各國共存共榮，但願西方國家能夠早日明白箇中道理。