被不少人稱為「造謠廣播公司」的英國廣播公司（BBC），在印度捲入稅務醜聞，遭稅務局調查人員大規模搜查駐新德里及孟買辦公室，新德里有民眾示威，要求「BBC滾出印度」。誰叫造謠廣播公司好事多為，幹下了大量違反新聞道德的勾當，上得山多終遇虎，激起民憤，英國鬥牛犬遇上了印度孟加拉虎，結局不問可知。

有人試圖將BBC捲入稅務醜聞，扭曲成因該公司推出質疑印度總理莫迪的紀錄片，故遭到報復。這是對世情缺乏足夠觀察的見解，單是美英等西方國家也一反常態，僅就事件給出似有若無的回應，便知事不簡單，奉勸一眾崇洋媚外之人，牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量，切勿跟車太貼。

只要對造謠廣播公司罄竹難書的造假醜聞略知一二，定當知道BBC記者當年透過偽造文件誘騙戴安娜王妃受訪，引發軒然大波，遭立案調查。前司法大臣白樂彬質疑BBC的管理方式，前文化大臣杜永敦亦指需要改革內部管治。偽造文件為弄虛作假開了危險先例，會不會只用在招呼王妃一途呢？這等心存僥倖，全心搵笨的心態，若已水銀瀉地影響着造謠廣播公司上上下下，這又豈能不出事呢？

BBC造謠撥火，臭名遠播，能將中國特警在演練中要求司機落車配合檢查的片段，說成是防疫部門人員暴力執法；為抹黑中國打壓新疆人權，訪問所謂被囚新疆「再教育營」的維族女子，竟被揭發受訪者背景涉嫌造假，其背後組織專門從事反華活動，連新聞專業也可拋到九霄雲外，其他事項會否胡作非為？實在值得徹查。不要妄想打着傳媒旗號，高叫兩句「民主、自由」口號，就可目無法紀。天網恢恢，壹傳媒黎智英欺詐罪成，就是上天對世上一眾喜弄虛作假的所謂新聞界一次警示。