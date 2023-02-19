中國的民用無人飛艇誤闖美國空域，美方出動F22戰機發射導彈將氣球擊落，之後又3度擊落不明飛行物。美國政客逮住機會不斷炒作氣球事件，肆意散播中國威脅論，不難看出又是美方抹黑工程的慣用伎倆。

中國外交部指出，去年美方未經批准放飛多個高空氣球，持續進行全球環行，至少十多次非法飛越中國及相關國家的領空。美方放飛多少偵測氣球、誰是全球最大的間諜監聽帝國，國際社會看得一清二楚，美方應當反躬自省，而不是盲目抹黑中國。更離譜的是，拜登表明不會向中方道歉，卻又期望跟國家主席習近平對話，其言論完全是精神分裂，更沒有要讓事態降溫的誠意。

美方近日更以協助發展偵測氣球為由，制裁6家內地企業，這無疑是借維護國家安全之名，行遏制中國之實，盡顯美國霸權思維。美方長期泛化國家安全概念，打壓他國企業並損害其權益，破壞全球供應鏈、產業鏈穩定，嚴重阻礙世界經濟復甦和發展。

事件鬧得沸沸揚揚之際，急於遏華的日本借題發揮，指過往在其領空發現的不明氣球與美方擊落的「相似」。外交部指摘日方在沒有確鑿證據下，捕風捉影進行抹黑；指日方應秉持客觀公正立場，正確看待意外情況，停止追隨美方的人為炒作。

剛好在首次擊落中國「氣球」的前一天，美國俄亥俄州發生嚴重毒氣洩漏事故，美方不斷抹黑中國，或不乏轉移視線的目的。中方一直就氣球事件保持克制，多次說明事實情況，堅持遵循國際規則解決問題，反而美方小題大做，「用高射炮打蚊子」，將事件政治化，甚至訴諸武力，其意圖謀取政治利益、遏制中國的用意醜陋可恥。