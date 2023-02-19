本屆政府一直希望喺政策上「提量、提速、提效、提質」，用意係好，可惜喺「提效」及「提質」上往往事與願違，反映「欲速則不達」，而某程度上，由於推行過於粗疏，反而添煩添亂。呢，近排除咗「簡約公屋」嘅造價和選址備受爭議外，另一個被抨擊嘅就係「易通行」！

「易通行」不停車繳費原本是便民措施，理應全港車主都歡迎，奈何運輸署被指宣傳不足，明明零爭議嘅政策都甩轆，未曾推行已要延期。

有論者指運輸署於1月6日簡介「易通行」，只提及2月率先喺青沙管制區實施，而呢場重要嘅記者會，運輸署署長羅淑佩冇現身，只有助理署長及首席運輸主任出席。事實上，喺一場咁重要、訊息量極大嘅記者會，運輸署署長理應出席，因為記者可能有啲好重要或迫切性問題需要佢解答。

此外，有關政策亦欠缺宣傳解說，署方以為大多數車主會知，其實低估咗職業司機遇上嘅問題，於是臨急將「易通行」延期至5月7日起實施，主因之一係大批的士司機未能申請「司機卡」。「易通行」搞到「唔通行」，運輸署署長唔使問阿貴，梗係畀人圍插，有論者甚至覺得佢未被「問責」而忿忿不平。由此可見，高官推行政策，事前若冇經過詳細考量，急於「提速」，往往弄巧反拙！

運輸署急急補鑊，除了會去信全港80萬名車主，通知佢哋現時喺運輸署登記嘅電子聯絡方式，於全港各區設立超過20個諮詢站，協助車主開立「易通行」戶口；明日起又增設兩個專屬服務站為的士司機辦理車貼和司機卡，服務時間朝10晚9，要先預約。「亡羊補牢」雖然予人臨急抱佛腳、揦手唔成勢之觀感，但總好過乜都唔做！受了教訓，希望高官推任何政策前都要三思而後行。