最近科技發展最熱門的話題，肯定是人工智能聊天機械人ChatGPT，在不足兩個月時間，就獲一億用戶登記，人們爭相試用這個可能會改變生產方式的人工智能工具。

與很多單一功能的人工智能不同，ChatGPT是一種通用型的人工智能工具，透過建構大模型，借鑑類似大腦的學習機制，透過自然語言處理（NLP）的演算方式與用戶溝通，解答各種問題。網上已有不少教程，教人如何利用ChatGPT寫歌詞、文章、營銷文案甚至大學論文。用戶在使用的過程中，其實也是對ChatGPT進行訓練，透過深度學習自動完善，系統升級也會開發出不同的用途。所以，現在ChatGPT也只是一個開始，各國也有類似智能聊天機械人的研究，人工智能很可能迎來從量變到質變。

比起從前個人電腦、互聯網、手機移動網絡、社交媒體等發展，人工智能影響可能有過之而無不及。筆者這個判斷是由於過去的技術飛躍，各種應用操作的關鍵是人，只是呈現和傳播方式和速度不同而已。但這一波人工智能的發展，重點發展判斷、決定、解決複雜的問題，甚至有意圖作發展至創意工作。不誇張地說，這是新一場工業革命，可能革了人類的命。筆者不是反對科技發展，但社會需要思考，如何發展人工智能才能為人類社會帶來最大的好處。

人工智能作為一個特殊的生產工具，它對人力有極強的替代性，這不只是體力勞動，連智力勞動也可取代相當一部分，包括一些專業和創意領域。當人工智能進一步發展時，由工人、司機、保安、清潔，以至會計、程式員、插畫師、醫生、律師都會面臨人工智能的競爭，人在生產過程中的重要性和參與比例會愈來愈低，可能出現兩種情況：一是人工智能造就高度發達的生產力，人有更多時間可以從事有意義或有興趣的事，人類從此在為口奔馳中解放出來，去追求更高的人生價值。二是人工智能愈發展，人力就愈不值錢，甚至連專業技能和知識都大幅貶值。

因為人工智能的開發需要不斷優化的演算法，並以龐大的數據去「餵養」系統，這些都需要投入巨額資金，所以人工智能系統背後都是強大的資本財團。而這些龐大的數據容易造成壟斷或寡頭，當人的生活和各行各業的生產都離不開人工智能時，勞動者（包括今天一些專業人士）只能賤賣勞力；至於中小企，要麼敵不過人工智能，要麼被迫支付高額的使用費去應用人工智能，變相為人工智能背後的財團打工。人工智能變成財團和資本進一步勞役和剝削的工具，造成社會分配更為極化。

人工智能也可能引起道德爭議，包括知識產權和原創性的問題。無論如何，面對人工智能的浪潮，政府在監管角色，甚至系統數據的擁有權，都需要有前瞻性的思考和制度設計，方能將人工智能引導向改善人們生活，而不是變成失控的科技惡獸。