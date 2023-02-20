娛圈單打：做美女甚艱難　海味作出示範

做女人難，做美女難上加難。有「最美周芷若」之譽的「海味」周海媚，不經不覺已屆56歲之齡。別的女人早已淪為肥大媽，海味則風采依然，然而網民總是對美女太苛刻，老是批評海味發福、走樣、皺皮，甚至指她在社交網發出的美圖是「照騙」。唉，海味版《倚天屠龍記》已是1994年的電視劇，距今足足28年，哪有人能夠永遠不老？

可能對網民的苛刻批評不忿氣，最近海味便晒出電影花絮，片中她以古裝亮相，飾演漢朝公主和親到月氏國，做了一國太后，氣質出眾，重回顏值巔峰。網民似乎忘記了之前是多麼的尖酸，紛紛大讚海味保養得宜，美貌過人。看！做美女就是這麼累了，不能有一刻鬆懈，不能有一刻顯老，否則又得面對海量負評。

講真，哪有人可以長生不老？大美人如林青霞、鍾楚紅，現在一樣有了皺紋，身材也不可能同「做女」時候一模一樣。生老病死乃係自然定律，自然老去總勝過強留青春，又是整容又是打針，終於弄到自己變成蠟像，臉部膠化，何必呢？

講番海味，確是一代美人，她全盛期的美充滿電力和女人味，張學友經典金曲《吻別》MV由她擔任女主角，騷在骨子裏，眉梢眼角盡是風情，將她的美發揮得淋漓盡致，至今令人難忘。至於網民念念不忘的周芷若，既楚楚可憐又心狠手辣，把這個複雜角色演活而不令人討厭，海味演技好不在話下。

女人過了50歲，人生閱歷豐富了，生理和心理都和年輕時有很大分別，海味在外形上已算Keep得不俗，網民又何必太挑剔？