正論：公院墜燈不可思議　社會反常每多亂事

末世生亂象，香港特別多。近年社會頻頻出現駭人聽聞的事故，演唱會竟然墮屏幕，昨日又爆出公院手術室塌燈傷人，簡直是前所未見，聞所未聞，香港到底發生了甚麼事？

公院醫療事故層出不窮，手術可以左右不分，切錯器官已經見怪不怪，患腎病和乙型肝炎的兩女母親鄧桂思於2017年在聯合醫院被兩名醫生「開漏藥」，導致出現急性肝衰竭需兩度換肝，最終不治，兩名涉事醫生被控誤殺，醫療史罕見。聯合醫院形象盡毀，未有痛定思痛，反而變本加厲，昨日一間手術室的大型手術燈連支架，突然從天花墜下，壓落手術床上，一名麻醉助理被擊中肩膊受傷，不幸中之大幸是當時並非做手術，沒有病人受傷，若果是手術途中，爭分奪秒，被燈擊中固然凶多吉少，即使僥倖避過，但手術無可避免中斷，開膛剖腹情況下，病人性命也堪虞。

初步發現，事件有可能涉及手術燈的螺絲狀況，聯合醫院合共有5支同型號手術燈出現類似問題，醫管局稱非常重視事件，全面檢查各公立醫院使用同型號手術燈的29間手術室，暫時避免使用該型號的手術燈，承辦商會安排盡快更換及檢查其他公立醫院同品牌的手術燈。局方委託專家協助分析事件成因，責成承辦商調查，將會提交報告跟進。每次出事，醫管局都稱重視事件，認真跟進，但未幾便會重蹈覆轍，不但同類事件一再發生，而且本來不可能發生的事故，竟然活生生展現眼前，有圖有文，血淋淋的真實，醫管局自欺欺人，市民可不會善忘。未雨綢繆是基本，醫院一切關乎人命，手術涉及生死關頭，設備更加不容有錯，當局卻永遠後知後覺，出了事才補救，即使有關方面賠錢，死了人可以賠命嗎？醫療設備的維修與保養，重要性不用多講，手術燈可以塌下來，下次會否整個天花板塌下，或整個大樓倒下？

要避免慘劇發生，平日的監管是非常重要，這亦是港官最弱的一環，近日鬧得熱烘烘的學生飯盒事件，便證明了官員平日漠視日常監管，只會在出事後如夢初醒。連鎖飲食集團旗下「活力午餐」向學校供應午膳，超過二百間中小學共10萬師生光顧，接連爆出食物安全問題以及送飯遲到數十分鐘等混亂，供應商以深層清潔消毒廠房為名，今明兩日停供應午膳，各校措手不及，狼狽不堪，要四出張羅飯盒，更有學校考慮停下午課面授，以免餓壞學生。涉事供應商上周三已出現懷疑食物中毒個案，但上星期五仍向學校供應飯盒，衞生署接獲一宗懷疑食物中毒個案，教育界質疑不應待本周一才停止供應午膳，食環署難辭其咎，平日疏於監管，近日出事了才巡查，並檢控供應商一間廠房維修不妥，請問這些維修問題是近日才出現嗎？

當局不作為，學生把有問題的食物放進口中，隨時食物中毒，若果任由學生吸收妖言歪理，則會思想中毒，2019年反修例暴潮震撼前所未有，堪稱世紀暴潮，但尋根溯源，早在2014年佔中事件已經響起嚴重警號，當日涉及的政客包括戴耀廷，後來都在暴潮搞事，甚至涉及初選案企圖顛覆國家；佔中那時候的初中生，便是後來主宰暴潮的大學生，如果政府可以吸取教訓，審時度勢，視察民心，就應該做好預防措施，例如在中學至大學教育及校園做好把關，防微杜漸，可惜港府連國民教育也束諸高閣，更遑論國安教育，造成反中亂港思想在年輕一代中萌芽，以致一發不可收拾。

香港官員可以說最有「忍耐力」，壹傳媒黎智英及《蘋果日報》多年來唱衰香港，煽動反中亂港，荼毒青少，官媒多次公開譴責，但港府依然縱容其胡作非為，助長撕裂社會，引爆暴潮，直到中央出手撥亂反正，《港區國安法》出爐，牛鬼蛇神妖孽才逐一繩之以法。港府慣性綏靖養奸，任由毒媒攻擊，卻對正義傳媒長期打壓。香港警隊被毒媒長年累月抹黑，卻罵不還口，反而對正義傳媒以事論事的一句卻接受不了，出奇地大反應，近日警員頻頻出事，醜聞不絕，東網視頻節目照實評論，竟收到警隊施壓信，污衊為偏頗，連仁義東方也受到不公平對待，這種社會風氣不單止反常，簡直是反智。

反常社會，當過街老鼠可以成為寵兒，市民餵飼養到又肥又大，官場養肥了一班碩鼠又有何出奇？香港頻頻出亂子，港府能夠說自己不用負上責任嗎？空穴來風必有因，香港近年亂象叢生，與其說是行上了衰運，倒不如科學化客觀地分析，其實大部分問題發生前都有迹可尋，如果當政者能細心觀察，絕對可以防患於未然，若等到燈掉下來，人死燈滅，一切都太遲了。