功夫茶：大病初愈須進補　派糖紓困要趁早

眾所周知，一個人大病初愈，身體必然虛弱，如果唔及時調理，食番啲補品，好容易再被其他病菌入侵！3年疫劫剛剛結束，本港就好似經歷完一場大病咁，現時雖有復甦勢頭，但經濟仍然疲弱，市民生活依然窘迫，想要盡快恢復到疫前水平，自然都需要「進補」一番！呢嗱！新一份《財政預算案》公布在即，假如措施能因時制宜，及時「派糖」，正好作為「補品」畀市民恢復元氣！反之，假如港府度縮，咁市民未來幾年嘅日子，就肯定好難捱啦！

連日嚟，各界爭相就預算案發表意見，盛況猶如「百家爭鳴」，背後原因好簡單，畢竟係疫後首份預算案，重要性不言而喻；但更重要嘅係，歷來嘅預算案乏善可陳，坊間自然擔心港府再次錯失推動復甦、紓解民困嘅良機！雖則話距離預算案公布不足一星期，估計預算案都準備得七七八八，但直到尋日，依然有前官員、學者、專家接連發聲，甚至有基層團體到政總外請願，希望盡最後一分力，為港人爭取最大利益！

其中，有前官員喺大氣電波講到，就算為咗增加庫房收入，都唔建議加稅，但建議減少「派錢」，皆因疫後經濟重建已經開始，減少「派錢」可以平衡開支。前官員嘅意見不無道理，畢竟港府財赤嚴重，財政儲備萎縮，為咗減輕財政負擔，「派少啲」好似幾合理。之不過，「收支赤字」、「儲備萎縮」嘅又點止港府，基本上每位港人都面對同樣情況！分別在於，政府再窮，都仲夠錢拎嚟發展「明日大嶼」；至於市民，唔好話「明日大魚」，今晚食乜都未搞掂，邊個危急啲呢？

無可否認，財政儲備一旦不足，有機會釀成災難性後果，政府謹慎理財係正確嘅！之不過謹慎理財有好多種方法，港府首先要做嘅，應該係避免浪費公帑，例如防止工程超支等，其次先係考慮削減開支。退一步嚟講，就算要削減開支，港府應該先從其他方面入手，例如減少啲不必要嘅工程，削減啲作用唔大嘅職位等，關於民生福利嘅開支，理應排到最後，咁先可以體現「以民為本」嘅精神！

港府唔係商業機構，相比起利益最大化，為民分憂顯然更重要！值得一提嘅係，港府多個部門近期先後申請增聘首長級編外職位，又有多個工程正申請撥款，市民統統看在眼內；雖則話呢啲都係為市民興建、為市民服務，但事分緩急輕重，若然最終通過撥款，「派糖」力度卻不如從前，必然招來民怨。尤其有官員近期接連暗示，港府未必會派發消費券後，坊間已有反彈，甚至喺港府公布今次預算案封面係橙色之後，有人開始嘲諷為「慘」色，足見民怨已開始醞釀。派與不派，同埋派幾多，功夫茶奉勸官員要深思熟慮囉！