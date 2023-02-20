世界視線：德國政經陷兩難　中美之間選邊站

德國和中國經濟產生了甚麼樣的關係，是對中國依賴還是合作共贏？那是禍還是福？是禍又是否可以擺脫？是福又要如何維繫下去？近年中美關係愈趨緊張，美國不單止在科技方面打壓中國，在經濟方面亦加強制裁中國及迫令盟友選邊站協同打壓和制裁中國，並加入要和中國脫鈎的行列。德國作為歐洲經濟領頭羊及美國夥伴，便備受壓力。

2021年，德國從中國進口的商品價值達1,417億歐元，向中國出口是1,036億歐元，中國是德國最大貿易夥伴。不過，德國的最大出口夥伴是美國，達1,221億歐元，入口只有720億歐元。正因為德國更依賴向美輸出，故此極懼怕不聽從美國政府指令而造成向美出口商品受制裁。

德國與中國貿易關係有兩派立場，以綠黨為首的親美派站在美國政府鷹派的立場，認為中國的經濟發展會籠絡其他國家，威脅它們所代表的自由民主陣營的利益；而中國資金在「一帶一路」產生的政治、經濟影響力，會與歐美國家產生競爭及削弱它們的影響力。

而德國資深中國專家弗朗克‧澤林（Frank Sieren），則非常全面分析了美中博弈如何牽引出德中政治、經濟關係的問題，並點出中國崛起產生的世局轉變。他認為，當今中德政治、經濟關係矛盾，無疑是因為中國崛起挑戰美國霸權的連帶效應。與此同時，德國作為一個成熟型的經濟體，社會與民眾開始追求生活與工作的平衡以及可持續發展，並不強調不斷的經濟增長。雖然中國政府也意識到這方面，但中國經濟還有內陸與沿海的差距，他認為中國二十大還是強調經濟要保持穩定的增長，與德國步調不同。

德國的開明派則認為，上世紀初期歐洲至後來的美國，以少數人口及巨大生產力支配世界的資源，及決定以歐美經濟利益和政治體制為標竿的單極化社會，開始走向多極化的發展，而中國正成為多極化政治及經濟體制發展的領頭羊。如今德國的困難是處於一種無所適從的境況，究竟是要追隨美國，繼續拓展其共同既得利益及全球政治操控？還是走向參與中國及不少發展中國家如印度、非洲及拉美國家的共同協作，嘗試邁向政治及經濟體制多極化呢？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻