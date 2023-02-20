俄烏之戰打了近一年，勝負未見，難解難分，各方都騎虎難下，都想速戰速決而不得，或想打持久戰耗死對手卻力有不逮。然而，難解難分總要分，勝負未見總要見，辦法是展開一場大攻勢、大決戰。歐洲冬天正好打這樣的大仗，雙方調兵遣將，集結精銳，拿出各式武器。據稱，俄軍兵力30萬，烏軍兵力20多萬。就準備情況而言，烏軍似乎不濟，美國、北約支援的重武器、大殺器還沒完全到位，烏軍使用這些武器的受訓也嚴重不足；烏克蘭總統澤連斯基這些天東跑西顛，呼籲美國西方軍援速速到位。

山姆大叔當然知道烏克蘭的處境和難處，澤連斯基十萬火急紮紮跳，但老美不急，慢條斯理。美國參謀長聯席會議主席米利日前表示，烏克蘭在戰爭中彈藥迅速消耗，美國正評估烏軍的武器儲備，可能需要增加軍費開支，滿足烏軍的彈藥需求。大戰在即，美國的評估研究、申請增加軍費、生產彈藥、送到烏軍手中，整個流程要多久，沒人知道，只怕那時烏軍已因彈盡糧絕而被殲滅也。

米利送軍火、送彈藥態度曖昧，然而鼓吹俄烏談判倒是明確堅決。他說，一直主張俄羅斯與烏克蘭談判解決問題，相信戰爭將在談判桌上結束。他表示，交戰雙方都不大可能實現各自軍事目標；俄羅斯難以佔領烏克蘭，烏克蘭要把俄羅斯逐出佔領土地也非常困難。然而，米利的這個評估，澤連斯基是不以為然的，他的目標就是要把俄國完全逐出，包括奪回克里米亞。他認為，只要美國西方支援足夠的先進武器，就能達此目的。問題是，拜登政府在戰爭初始拿烏克蘭當槍使，有沒有這麼「遠大」的目標呢？即使有，恐怕也是試試看，不能確定。

拜登一直比較現實的目標，是削弱俄羅斯，最好能顛覆普京政權，美國發戰爭財。只是，戰事打了近一年，這個「現實目標」未能實現，在削弱俄國和發戰爭財的同時，美國也在各方面損失慘重，拜登本人的處境也相當難堪。