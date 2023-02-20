一犬吠影，百犬吠聲。美國國防部去年發表的中國軍力報告，預計中國在2035年前會擁有1,500枚核彈，比現時多約3倍。最近有日本媒體充當應聲蟲，聲稱中國考慮在2035年前將核彈頭數量增加到900枚以上。這些數據究竟從何而來，他們其實也說不清，不過是胡編亂造而已。中國核彈頭數量是否增加、增加多少，既是中國高度機密，更是中國內部事務，干卿底事？老美渲染中國核威脅固然無稽，小日本鸚鵡學舌更是無聊。

很明顯，近年日本經常無緣無故妖魔化中國，一是為了討好美國，二是為了給自己軍事鬆綁製造藉口。其國防預算將在5年內提升至GDP的2%，大大突破和平憲法規定的1%上限，且計劃在2023財年一次性購買500枚美國戰斧導彈。反觀中國作為世界第二大經濟體，國防預算至今還不到GDP的1.5%，到底是誰在威脅誰？日本作為罪惡滔天的二戰戰敗國，本應老老實實遵守和平憲法，不再參與國際爭端和大國博弈，可它偏偏要窮兵黷武，還要對中國張牙舞爪，可見其侵略本性始終不改。

不作死就不會死。有位俄羅斯軍事專家指出，日本重走整軍經武的老路，包括裝備高超音速導彈，只會使自己加速走向末日。尤其是日本以鄰為壑，肆意挑釁中俄兩強，無異於自取滅亡。小日本以為有美國撐腰就可以肆無忌憚，殊不知日本國土狹窄，戰略迴旋空間有限，根本沒有本錢與中俄兩個強鄰抗衡。俄羅斯擁有各種戰略導彈，隨便拿一個出來，都足以讓日本沉入海底。中國東風系列導彈也正不斷豐富，威力不斷提升，收拾小日本是輕而易舉的事。

畢竟時移世易，現在已不是甲午戰爭和日俄戰爭的年代，日本企圖重溫當年先後戰勝滿清和俄國的美夢，純屬癡人說夢。有美國撐腰又如何？一旦戰火燃起，美國自保尚且不容易，更別說要保護日本，這個島國即使不沉入太平洋，也必然成為一片廢墟。

說到底，小日本一向欺善怕惡。它之所以敢挑釁中國甚至公然插手台灣問題，就是因為認為中國還不夠強大。這倒是提醒了中國人，必須加快發展，繼續提升綜合實力尤其是軍力，首先爭取將國防預算增至GDP的2%。一旦中國綜合實力接近甚至反超美國，而且擁有逾千枚核彈頭，小日本還敢在中國人面前張牙舞爪嗎？