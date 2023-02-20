真的假不了，假的真不了。發生於去年9月的北溪天然氣管道爆炸懸案，即使德國、瑞士、丹麥的聯合調查早已完成，但究竟誰是「兇手」一直含糊其詞，背後顯然另有內情。果不其然，隨着美國普立茲新聞獎得主、資深記者赫什爆料，直指事件由白宮下令、挪威軍情人員引爆後，愈來愈多歐洲媒體相信這就是實情，芬蘭媒體最近便有報道，同意北溪爆炸非俄羅斯所為，美國才是最大得益者。

其實這只是「阿媽係女人」的道理。北溪由俄通往德，兩國都有份投資，營運商北溪股份有限公司更有眾多歐企參與，也是俄羅斯欲與歐洲修好、建立關係的其中一個渠道，從來沒有炸掉自己生財工具的道理。何況俄烏戰爭開打前，拜登便曾揚言俄一旦開戰，北溪將不復存在。俄羅斯外長拉夫羅夫日前便一語中的地表示，美國這樣做是為了摧毀以俄羅斯能源和德國技術為基礎的強大聯盟，因為這個聯盟威脅美國公司的壟斷地位，美方官員私下甚至非常享受談論此事。

再說，美國記者赫什並非泛泛之輩，曾多次揭露美軍醜聞，包括越戰屠殺、伊拉克虐俘、美國支持敍利亞反對派使用沙林毒氣等事件。普立茲獎更是新聞界最高榮譽，可見這位老記者今次爆料是押上了個人名聲和信用，無中生有的可能性近乎零。他近日再爆出更多細節，指炸彈在水下浸泡時間過長，導致放置在北溪管道下方的8枚炸彈中只有6枚爆炸。資料可謂巨細無遺，邏輯亦令人信服，豈是白宮軟弱無力的「不是事實，純屬杜撰」可以洗白？

最近的中國氣球事件愈鬧愈大，便極可能是美國為了轉移視線之故。既轉移北溪爆料，同時遮蓋俄亥俄州列車出軌毒物外洩事故，後者更被形容為史上最大生態災難。