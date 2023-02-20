香港某導演出席外國影展，發表電影與極權、獨裁者的偉論後，據說微博被封，多部參與製作的影視作品可能被禁，黃人KOL隨即如獲至寶加鹽加醋，惟對於近年有電影人、演員、歌手等熱衷化身時事評論員的奇怪風氣，絲毫不察，足證評論絕非人人皆可勝任的專業。

正如政圈中人凡獲邀高歌一曲，即惟恐卻之不恭，載歌載舞，甚或主動以瑜伽褲上陣表演拉筋，絕不會獲讚是出色的政治家，何以娛圈中人反過來議論政局，有人竟會覺得他們是力所能及的呢？隔行如隔山，美國前總統特朗普狠批南韓電影《上流寄生族》沒資格贏得奧斯卡，拜登化身戀愛顧問勸少女30歲前不要認真找男人，均曾自暴其短，皆因正如一本探討新聞評論寫作的書所言：「培養一位出色的記者，很難；培養一位新聞評論員，更難。」

上述導演或許拍過一些獲影迷追捧的電影，但當被問及如何讓電影能夠長存下去，他大談極權、獨裁者，是出於對近日歐洲多國提高僱員退休年齡，剝削勞工退休福利的為人民發聲嗎？抑或是有感法國阿爾斯通集團當年被美國巧立名目肢解生劏，長久以來敢為此仗義執言者寥寥可數，致後來有孟晚舟事件發生，所以他要肩負起他所說的「電影前鋒」角色嗎？由於涉事導演未有言明他所指的極權，是否美國重量級學者喬姆斯基在《流氓國家》中所批評，視國際規章如無物的美國，故此也不好判斷他是否一般見識。

凡創作者應以作品說話，既然有人陶醉於月旦天下而不去將心思用於創作「讓子彈飛一會兒」的作品，那麼上天為這些人關起影視大門，好讓他們像某燈神般乾脆當個時事評論員，為世界帶來歡樂好了，何必破壞觀眾想看戲而非聽導演講時評的雅興？