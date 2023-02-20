在2021年東京奧運會，滑板作為新增的5項運動項目之一，首次在國際性大型比賽上亮相，2024年巴黎奧運更確認了滑板成為正式比賽項目，印證了滑板由街頭走進主流運動行列。特首在去年10月的《施政報告》中，亦表明有意發展新興運動，貼合年輕人愛好，當中包括滑板。要如何支援及推廣這項運動，值得探討。

現時的滑板運動項目主要分為街道賽及公園賽，街道賽要求選手跨過樓梯、欄杆扶手、斜坡等障礙；公園賽則會在碗狀場地舉行，兩者皆以流暢度、速度、高度等作為評分準則。

在本港，當局自2019年起推出「新興體育活動資助先導計劃」，向本地體育機構提供最多15萬元資助，支援新興運動發展。然而申請資格嚴格，體育機構須為獲有關亞洲體育聯會或國際體育聯會等認可的屬會，以及至少有兩年成功舉辦體育計劃的經驗。另外，香港體育學院亦有資助滑板選手作職業滑板運動員。但據報，有運動員和從事滑板相關行業的人士反映，相關的資源配套沒有其他主流項目般多，滑板學生亦缺乏比賽經驗。

筆者認為，要全方位推廣滑板運動，首要做的是解決場地不足和增加學生的比賽經驗。參考內地經驗，不少以滑板為主題的公園近年不斷落成，如上海SMP滑板公園，設不同難度選擇，適合各程度選手。但現時康文署轄下的滑板場，部分面積較細，地區人士反映作訓練用途的障礙物較少，而且不合規格，有時更出現設施殘舊損壞個案。建議當局盡快檢視及翻新現有場地，研究在公園或室內體育館增設合標準的滑板場。其次，當局應與總會及地區團體多在社區舉辦滑板比賽，如在港運會增設滑板項目，讓選手有展示技巧的平台，同時累積經驗。