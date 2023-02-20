後天是本屆政府首份財政預算案公布，人人都關心特首去年上任後的《施政報告》建議如何在財政預算案中體現。因為無論《施政報告》說得多麼動聽也好，最終要看大掌櫃把公家錢使在何方？如何使法？分量多寡？

毫無疑問，在愛國者治港新選制下產生的新一屆立法會，已基本上去除了反中亂港議員動輒「拉布」破壞，或否決預算案的憲制危機再出現了，反而在沒有敵對的對立破壞情況下，就更考驗本屆政府的理財哲學如何能夠爭取到人心了。在某個角度來說，可能考驗的難度更大了。

財政司司長近期就社會各階層對政府再派發消費券的要求，多次表示「要睇餸食飯」。他就公眾期望透過公開發聲進行管理可以理解，可是每年一度的預算案的社會功能，就是透過公共資源的財富再分配，調節社會矛盾和社會關係，引領經濟和社會發展按《施政報告》前設的路向和目標發展，縮減貧富差距，讓市民感覺有幸福感和成就感，尤其是經過3年疫情打擊後，如何幫助百姓走出困境，加速經濟恢復，讓人們看到香港發展前景和個人及家庭只要透過自身努力勤奮，便可達致改善生活的目標，市民的信心能否增加是十分重要的，那末就不是一句「要睇餸食飯」便可敷衍過去。預算案應對留港建港者努力走出逆境起提振作用，相對10多萬拋棄香港申請BNO移民他方的棄船者，本屆政府是否應對那些願意在獅子山下同甘共苦建設香港的港人，多一些物質刺激的獎勵呢？

至於「應慳則慳」的格言，由政府自身以身作則做起吧！每年仍浪費10多億元養假難民的大水喉不關，可以服眾嗎？每年浪費龐大的甲級寫字樓租金和行政團隊開支維持新增前特首辦，能以德服眾嗎？