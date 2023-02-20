俗話說「甚麼樣的人，說甚麼樣的話」，意思係說話表現出一個人嘅內在品德修養。而貴為世界軍事強國嘅美國，其總統拜登嘅「金口」又會說出甚麼樣的話呢？

拜登日前指美方不會就月初擊落中國氣球道歉，但同時強調美國不希望與中國衝突，無意尋求新冷戰，期待與中方展開對話。呢啲都唔知係乜嘢邏輯，即係咁，我打你一記猛拳，就話冇意撩交嗌，無意尋釁滋事，仲期待去你屋企食餐飯添！拜登最近體檢，醫生話佢身體正常，之不過，腦筋似乎不太靈光，否則何以如此語無倫次？

美國惡慣，從來做錯事都不屑道歉！以「洗衣粉」老屈伊拉克有「大殺傷力武器」而入侵之，推翻薩達姆政權，美國有冇道歉吖？又如尼克遜當年因「水門事件」而下台，之不過佢到死都冇道歉，頂多表示「遺憾」而已！所以話，拜登擊落中國氣球，又點會理你中方說甚麼「不顧國際法和國際慣例、過度反應、濫用武力」呢？反正美方氣球多次未經中方批准非法飛越中國領空就得，這就是美國一向表現嘅霸權氣燄！

美國如此蠻不講理，中國還有必要同佢「對話」嗎？事實上，即使拜登道歉，但不誠無物。有學者認為道歉要「適時」，太晚嘅道歉形同被情勢所逼，呢種道歉並無意義。道歉應該言行合一，喺作出道歉嘅語言表示時，行為上也應跟着作出調節，即係道歉之後，若仍然講一套做一套，咁嘅道歉根本不是真正嘅道歉！觀乎拜登嘅傲慢，加上恍如「夢遊」嘅自說自話，同佢對話，還是免了吧！留番啖氣暖暖肚好過。古人說，「見人之一善，而忘其百非」，可是從拜登身上，只見其百非，而未能見到一善，你話仲有乜可以傾談？