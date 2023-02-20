民生無小事，施政總關情。經歷3年「封關」，全面恢復通關，民眾往來「通起來」，經濟活動「動起來」，給港人帶來希望和機遇，這既是人心所向，也是香港疫後涅槃重生的大好事。不過，通關不等於復常，發展更需要時間，當務之急是盡快總結經驗、優化措施，莫讓在通關復常路上，民生「小事」變成大障礙。

對於疫後復常，國家的政策重點是「災後重建」，而各省市亦將施政重點從抗疫轉回經濟建設。至於香港，恢復與內地全面通關，兩地人員往來再無任何限制，可為跨境家庭帶來團聚的溫暖，亦將重新煥發旅遊、零售、酒店、餐飲等行業的生機，但通關只是香港邁向繁榮的第一步，往後的復常之路仍存在不少變數和挑戰。

長達1,069日的封關停擺，反覆跌宕的防疫抗疫，令原有的經濟模式和社會生態起了顯著變化，致令全面通關亦無助於適應當前的新常態，回復疫前的盛景，更難言要複製昔日「沙士」後的「V型反彈」。畢竟，3,000人規模的訪港團也被迫僅作「一日遊」的事件，完全匪夷所思，說明了香港在復常復甦的路途上，確實仍有大量的「民生小事」有待跟進完善。當局是準備不足還是跟進乏力？如何應對疫後新狀況？如何積極作為以掃走攔路石？

通關重啟，考驗同步降臨，特別是原先的內地旅客回流湧港、旅遊產業鏈快速復甦的願望落空，當務之急是找出和解決當中的幾個關鍵問題。首先是旅遊業界在「冰封」3年之後，不少業者經已「離場」，而不少現存者也無力自行「解凍」，接待資源和能力成為首要難題。政府應與業界協商，了解市場實況和業界困難，除了派錢、派機票之外，應按結果為本原則，設定指標方針，提供資助和支援，以便加快恢復業界的接待能力和質素，提升對旅客的吸引力。須強調，相關問題早已存在，社會亦有關注，只是直到恢復通關、問題顯現時，當局和業界似才「驚覺」。在這方面，有關當局必須認真總結經驗、吸取教訓。

其次，香園圍/蓮塘口岸的泊車位事件，是另一項需要關注的「小事」，有關安排雖然在制度上和程序上都沒有犯錯，但在情在理，都難令公眾滿意。當然，最重要的還在於當局事前在設計和規劃上，錯估了有關口岸的使用量，特別是相關使用的交通需求及其安排。如此安排既無必要，又不便民，更易惹爭議，亡羊補牢是不足夠的，還應加強督導，避免爭議重現。

再其次就是水貨客死灰復燃並引發人流擠塞、垃圾堆積等公共衞生問題，情況雖早預見，當局亦作出多重部署，情況仍基本受控，但這始終是一個「城市毒瘤」，必須徹底摘除。因此，當局不能再只進行被動執法，應與內地合作，從源頭堵斷和打擊。