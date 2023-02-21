中國歷史是淵源悠長，中華文明是博大精深，二者結合起來，便有千般內容百般解釋。由於歷史與文明都是億萬人創造出來，沒有定例，也沒有定制，變化萬端。

我們可以粗略地把中華文明與印度、波斯、埃及，乃至歐洲撒哈拉沙漠以南的非洲、南北美洲的文明分別出來，或許南北美洲有地理隔絕因素，其他各個文明，各自也與中國有各種各樣的交流融合。

強調中華文明，一如強調歐洲價值，主要是確立我與非我的分野，在國族團結或與外作戰衝突時，有重要的認同作用，但稍一不慎，卻會成為非理性的排他，從根本上破壞任何文明的交流融合基礎。中國傳統智慧的修身齊家治國平天下，是從下而上，整合社會。但是國是要治的，治理使國人得益；天下是要平的，平定衝突征戰以達天下為公的大同世界理想。天下不一定是中國人的天下。

中華文明的作用，是中國共產黨的目標，再不是世界無產階級革命，而是中國與友好國家從戰略合作夥伴，到全面戰略合作夥伴，到兩國的命運共同體，最終還是歸於大同──人類命運共同體，是共商共建共用，不是資本主義利潤掛帥的零和遊戲，也不是教條式共產主義。一方面征服全球，另一方面精英寡頭壟斷，手段取代了目標，如奧威爾筆下的《動物農莊》和《1984》。

當中共提出人類命運共同體，底下的思想是，人類有自由選擇各自發展的道路，中共的道路或中華文明的道路證明成功，卻仍只是中國人的選擇，未必可在別的環境時空和人文條件裏成功，中國不應強加於人。文明、發展道路沒有單一的宗教化教條。命運共同體是人類在地球上共同的歷史與使命，是所有人都可參與，不是哪個民族、哪些精英來代替億萬人類來作選擇與決定，更不可能強加。否則的話，這個「人類」便包括勞役者與被勞役者，便是假歐洲價值而來的帝國主義、殖民主義，公義的人都應揭竿起義來反對。

中國從中華文明出發至人類命運共同體，是因中華文明的開放與包容與中國人民努力奮鬥結合起來，回饋世界，同時也是一個全球性歷史發展的平台，號召人類對抗反人類的帝國主義的當代變種，包容不是縱容，而是義無反顧，捍衞人類命運共同體。這樣的取向，便把中國連上全球化的治理、全球化的發展。