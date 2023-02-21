香港司法界拒絕外界批評、拒絕檢討自身存在問題、拒絕改革最大的擋箭牌，就是「司法獨立」。在他們眼裏，「司法獨立」高於一切，「司法獨立」唯我獨尊——實際上就是他們自己手中的權力和判案唯我獨尊，他們的權力決定像神一樣不容質疑、批評和挑戰。在他們眼裏，批評、質疑他們的判案、辦案就是干預「司法獨立」，就是在損害「司法獨立」，他們是法律的化身，神聖不可侵犯。

眾所周知，這種所謂「司法獨立」是英國殖民統治香港時吹出來的，香港回歸前後他們把這個調調吹得更響，吹得「高於一切」，吹得高於「一國」、高於中央、高於國家憲制、憲法，天底下沒有甚麼可以「管」他們——「管」他們的「司法獨立」。

然而，古今中外任何國家和地區的司法建構、法律制度和體系及文本，都不是權力絕對獨立的，都是有限制的，都是被授權的，都是要被制衡的，都是會被革故鼎新、要接受批評不斷改進的。任何國家和地區的司法和法律工作都是國家管治機器的一部分，都是國家規管的，都是屬上層建築領域，而國家管治和上層建築，最根本突出的是其政治屬性，是維護國家主權、安全和發展利益。

因此，在國家管治和上層建築領域工作的行業和人員，都必須有效忠本國的國家意識，他們所屬的司法和己見不是自把自為的「獨立王國」，這些都是政治常識，並非法律知識，這些在任何國家和地區的司法人員都懂。

不過，香港這個被英國殖民管治150多年、1997年回歸中國後實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的地方，香港司法人員有些特別，他們或是不懂或是裝不懂，他們的政治立場、意識形態未經洗禮，還自覺不自覺的留在港英政府時期，他們的國家意識還是英倫，還十分戀殖。有人常常搬出「司法獨立」為武器，抗拒《港區國安法》、抗拒批評和改革，因為他們的內心深處固守着一個戀殖的「獨立王國」。