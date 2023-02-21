美國國務卿布林肯終於得償所願，在德國慕尼黑出席安全會議期間與中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅舉行會談。雖是非正式接觸，但對美方來說總算聊勝於無，他們一直希望與中方接觸，不就是為了做騷博眼球嗎？眾所周知，這種會談姿勢大於實際，美方毫無誠意，只能各說各話，根本談不出甚麼結果。何況布林肯盛氣凌人，指中國絕不能夠再次侵犯美方主權，更警告不要向俄羅斯提供援助，否則有嚴重後果云云。這分明是赤裸裸的恐嚇，哪是甚麼會談。

王毅日前在慕尼黑安全會議上火力全開，抨擊美國無視事實，出動先進戰機發射導彈擊落氣球是匪夷所思、歇斯底里，呼籲美方不要再因國內政治需求而作出荒唐無稽的事情。他同時提到晶片問題，強調中國不怕競爭但要求公平，指美國的晶片法案是百分之一百保護主義、自私自利、單邊主義，形容美方已撕去了一切偽裝，「連巧取都沒有了，只剩下豪奪」。

中國外交官講話一向含蓄委婉，留有餘地，但王毅這次毫不客氣，直斥美方蠻橫霸道，明火執仗，可謂擲地有聲，不知老美聽懂了沒有？中方的態度很明確，若是真心合作，無任歡迎，若是公平競爭，也沒有問題，但若是當面求合作，背後捅刀子，中國人絕對不吃這一套。早在去年的中美高層戰略對話時，中方已表明「美國沒有資格居高臨下同中國說話」，偏偏老美不長記性，依然咄咄逼人，甚至變本加厲，愈來愈沒有底線，難怪王毅講話絲毫不留情面。

曾有一段時間中國外交給人軟弱無力、委曲求全的感覺，這些年則明顯改變風格，往往能夠據理力爭、針鋒相對，以致被西方形容為「戰狼」外交。其實論好鬥好戰，任何國家都比不上美國，中國外交由軟轉硬，一切都是形勢所逼，當今世界豺狼當道，中國不做戰狼，難道做綿羊？相對於美國政客天天攻擊和抹黑中國，中國外交官的言行已經相當克制，如果老美不習慣，那就是他們自己的問題。須知時代不同了，中國再也不可能任人欺凌，老美不習慣也得習慣。

美國政客共同特點是說一套做一套，他們不斷強調無意同中國發生衝突，但實際上，其所作所為無一不是在製造矛盾、挑起衝突。對此，中方理應堅守本身的原則立場，沒有必要跟隨其節奏起舞。