中美雙方因「氣球事件」關係愈鬧愈僵。美國國務卿布林肯趁着慕尼黑安全會議舉行之際求見中央外事工作委員會辦公室主任王毅，中方特別強調會面是「應美方請求」進行，屬於「非正式接觸」。事前王毅更公開發表狠話，以「君子好財，取之有道，只有小人才去巧取豪奪」來直斥美國已「撕去一切偽裝，連巧取都沒有了，只剩下明火執仗地豪奪」，對美國表達強烈不滿。

隨着國力騰飛，今日的中國已經完全不同，過去無人想像得到中國敢於對美國說不。如果說當年尚要顧慮美方面色，今日則完全做到「中國人不吃這一套」，對着美國高層一樣毫不留情面。面對中國這一轉變，美國明顯接受不來，在他們眼中，中國最好永遠只是發展中國家，中國人最好個個衣衫襤褸等候救濟，他們壓根兒見不得中國好，做夢也沒有想過，中國竟可由一窮二白躍升為世界第二大經濟體，有力挑戰美國世界第一的霸主寶座。

正因為美國接受不來，而且不相信中國只想和平競爭而無稱霸意圖，由是歇斯底里地打壓中國，由貿易戰打到科技戰再到脫鈎，下一步可能就是金融戰。中國這一年來持續拋售美債，振興內循環，與俄羅斯、沙特、伊朗等國家愈走愈近，就是為了做好一切迎戰準備。

當然，美國的壓迫不會停止，台灣問題又是另一個大問題。儘管中方一再表明「台灣問題是中國核心利益中的核心」，紅線非常清晰，但美方不斷借勢攪局，唯恐天下不亂。美國國防部副助理部長蔡斯據報日前抵達台灣訪問；美國眾議院議長麥卡錫亦高調揚言必會訪台，台海局勢不斷升溫。事實上，兩岸和平統一絕對不符合美國利益，美國必不容許，武統恐怕已成唯一出路。