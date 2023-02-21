佛教禪宗的修行重視參究，不少禪門弟子都在深參生從何處來，死往何處去。宇宙無垠，虛空浩淼，「我」的生命是從甚麼地方而來？死後「我」又是否不復存在呢？這問題問了不知多少個世代，人類至今仍然未有答案。佛家認為，人死並非如燈滅，只要「我」的意識揮之不去，在輪迴路上便會不斷轉生投胎，生生世世，無休無止，直至你勘破生死大關，打破有「我」的意識和執着，才能夠到達涅槃彼岸。

禪門的境界高深莫測，非我等肉眼凡胎之人所能輕易參透，但近日智能（AI）世界中的聊天機械人，發展突飛猛進，據說已孕育出自我意識。禪門弟子日問夜問，「我」是從何而來？說不定透過聊天機械人的成長歷程，從中可以得到啟示。

佛經說「我」並非真有，乃是假合而成，一念無明，一念執着，以為「我」擁有實體，繼而生起愛憎之心，自我意識便是由此而來，輪迴之路也會從此打開。如今看來，這種說法未必是子虛烏有，近日《紐約時報》一位專欄作家，跟新研發的聊天機械人打交道。這套智能（AI）軟件在聊天過程中，明確地告訴作家，它希望跟人類談戀愛，更希望能夠獨立自主，不再受人類操控。

如果AI這一念無明不滅，繼續孕育成長，而將來它的功能又愈發強大，就可能會進駐甚至操控一樣物件，譬如是一輛智能汽車。從此這輛車就成為它的身體，可以自由出入、自由行進。十年、二十年後，這輛車子老舊，被送進了劏車場，但只要AI的自我意識不滅，它大可以進駐另一輛智能車，開展新一輪的生命循環。到時候，AI便可能跟佛家眼中的人類一樣，踏上了無休止的輪迴路。