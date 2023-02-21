近日一齣集合兩大影帝的電影，其導演發文慨嘆基於合拍片的緣故而遭網民發起杯葛，與此同時，又有內地網民以諧音「依托答辯」（一坨大便）惡意狠批該片。不論拍電影還是看電影，一旦以藝術以外的思想來看待電影，擺在前方的決不會是康莊大道，而是死胡同。

喜歡一齣電影與否，雖然往往很主觀，有時甚至是非理性，惟因為電影含有內地資金而呼籲罷睇，則只有黃絲黑暴才會如此傻兮兮。拍電影向來是砸錢的玩意，今時今日追求高端影像視覺美術，燒錢更甚，沒有龐大資金支持，難以成事。像上述以舊香港為背景的電影，布景、服裝樣樣花錢，除非導演出身豪門又或本身懂印銀紙，否則只靠香港資金定必畫虎不成，引入內地投資乃唯一選擇。黃絲黑暴只知講理想，卻對現實世界識條不銹鋼，還對作出努力之人百般刁難，黃絲才是他們口中打壓創作、扼殺香港電影業的獨裁者。

有黃絲KOL試圖帶風向，指上述導演在紀錄片《給十九歲的我》風波中發聲撐導演張婉婷，認為是因為張在電影發展局身居要職，有人經過一番計算後，想到申請撥款時可打人情牌，才發表撐張言論。姑且當黃KOL的誅心之論屬實，那麼黃人既杯葛合拍片，又對申請政府資金拍戲生出無窮無盡自行性幻想，香港導演該去哪裏籌措拍戲資金？不要以為香港將出現首部突破一億元票房的港產片，港片便將走出陰霾，如不杜絕黃人思想入侵電影界，香港電影遲早會被黃人搞死。本欄昨日忠告在香港拍電影的，應專心做好本業，不要妄想有能力評論時事。黃人愛搞破壞，民粹易躁動，投黃人所好須有心理準備，會被非黃人唾棄，何況日本導演小津安二郎說過：我是賣豆腐的，所以我只做豆腐。