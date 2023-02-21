申訴專員公署上周發表調查報告，援引了4個阻街黑點，發現食環署針對不同的黑點，巡查與執法工作不一，寬緊有別，有些是巡得多、告得少，有些則是巡得少、告得多。我們已於去年下半年向政府建議提高亂拋垃圾等的罰則，當局亦已承諾，期望政府盡快向立法會提交修例建議，並必須以一套嚴謹的執法管理系統配合。

筆者連同所屬政黨一直有跟進地區衞生黑點以及店舖阻街的情況，於去年中，我們的團隊就深水埗某後巷長期被市民以雜物霸佔、環境衞生惡劣的投訴個案與食環署交涉，礙於垃圾阻街罰則輕微，加上食環署人員權力有限，完全束手無策。其後要求當局跨部門合作，最終引用地政總署條例執法，加上民政署的協調等，才成功把潔淨的後巷還原。

我們當時亦向政府獻策，要求重新規劃全港清潔行動以改善市容，早在「政府打擊衞生黑點計劃」實施前，向當局提交了100多個遍布18區的衞生及阻街黑點。這些黑點，已悉數獲「地區事項統籌工作組」接納，大部分成為了當局公開讓市民監察的黑點。

該工作組運作半年有多，用跨部門模式運作，我們發現部分地區後巷黑點環境確有改善，但處理店舖或雜物阻街方面，仍然有許多工作要做。政府早前已宣布計劃把亂拋垃圾罰則由1,500元增至3,000元，店舖阻街罰款由1,500元增至6,000元不等。筆者期望當局盡快向立法會提交相關修例建議，但只是加重罰則並不足夠，要按申訴專員公署建議，制訂完整的巡查與檢控執法系統。另外，增加食環署人員適當權力，加大宣傳街道清潔及美化市容人人有責，呼籲市民齊來參與，市民可善用食環署網上舉報功能，一起監督及維護自己的社區環境。