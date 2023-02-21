粵港合作能否像桄榔樹一條心？特首李家超出席廣東社團活動時說，特區政府將盡快組團訪問廣東省政府，促進合作交流建設大灣區。同場的中央駐港機構官員期望港府用好「背靠祖國、聯通世界」的優勢，並表示省港兩地「同聲同氣，倍感親切」，理應有更好合作。

其實，省港合作障礙是因港方的誠意存在水分，已蹉跎歲月四分之一個世紀，這同特區政府首任政務司司長陳方安生為代表的前高官和舊電池推行的分隔政策、助長公務員的港人自大驕傲意識、看不起內地有關。其後，因政府內部的阻力和立法會被反中亂港勢力「拉布」，兩地合作更沒有寸進。到林鄭主政時期，雖然河套區合作似有突破發展，奈何又遭黑色暴亂「顏色革命」顛覆奪權阻撓和3年新冠疫災拖後腿。

綜觀回歸25年的省港溝而不通的所謂合作，如果用一句話來形容的話，可稱「蕹菜通」，即似通非通、時通時不通，樣子像通、實際不通，患單思病豈有真合作。

蕹菜通之一，特區政府官僚推行分隔兩地的政策。港府刻意不發展深圳河以南香港邊界的所謂禁區，讓沿邊界廣泛地域荒蕪化，或魚塘，或農田，或生態保育地。深圳河以北的深圳則高樓大廈鱗次櫛比，黃金地、金融區、河濱區、文體區，一區比一區突飛猛進。港方邊境地卻斯人獨憔悴「養雀仔」。蕹菜通之二，港府將厭惡性設施集中放在沿深圳河南岸，堆填區的廢氣滋擾早已引起北岸居民不滿，上屆政府還欲把沙嶺興建大型殯葬城。蕹菜通之三，林鄭政府在最後一份《施政報告》，未經同深圳充分交流磋商，便單方面設計北部發展規劃大計，凸顯大香港心態。

只有拋棄蕹菜通，大植桄榔樹，「一條心」才真通。