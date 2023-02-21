氣球事件凸顯中美兩國矛盾重重，互信嘅基礎十分薄弱，雙方喺出席慕尼黑安全會議期間，王毅應美方請求，與美國國務卿布林肯會談，係兩國自氣球事件後最高層接觸。正如老朽所講，美方不誠無物，根本冇乜好傾。

美國政壇，不論共和黨或民主黨，都充斥着反華鷹派，冇嘢㗎，大家為爭2024年總統選舉嘅支持度，都要表現出「對中國強硬」，否則無法討好選民，是以都不會理性看看「今夕是何年」。中國和平崛起，綜合國力強盛，經濟發展潛力無限，豈容美國說三道四，「我講嘢，你要聽」這調子對小日本、南韓管用，對中國就慳啲啦！你看北韓幾有「吉士」，從來都不當美國係一回事，洲際彈道導彈射得不亦樂乎，不久前試射嘅「火星15」，據報更具靈活而威力強大嘅反擊實戰能力，分析相信其射程已可企及美國本土！儘管美韓將喺3月中旬舉行「自由護盾」大型聯合軍演，北韓領袖金正恩依然氣定神閒，斥兩國咪叫囂！

對住北韓，老美冇符！反而對住中國這個禮義之邦，一味惡人先告狀，氣球事件一時就「諜影疑雲」，一時就「與中國無關」，認真娛樂性豐富！好嘞！你導彈射氣球，又唔肯道歉，依家央求人家見面，語氣唔見絲毫謙遜，布林肯指中國絕不能夠再次侵犯美方主權，更警告唔好向俄羅斯提供致命武器援助攻打烏克蘭，否則有嚴重後果云云。中方喺俄烏問題上一直堅持雙方和談，可是美國及西方國家卻一直無限量供應軍援，咁美國警告中國唔好向俄羅斯提供援助，這不是「只許州官放火，不許百姓點燈」嘅邏輯嗎？

把美國視為紙老虎，毛澤東一早窺透，如今北韓活學活用，持之以恒，老朽佩服金正恩。