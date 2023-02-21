朝鮮半島一直被視為東亞地區最大的火藥桶，縱然曾多次實現首腦會談，南北韓始終未解除戰爭狀態。雖然歐美一再指摘北韓發展大殺傷力武器，導致局勢升溫，但明眼人都能看得出，美國與南韓的常態政黨更替，才是半島尋求和平的最大絆腳石。有別於其父親和祖父，金正恩似乎早已厭倦這種「玩泥沙」般的和談，自上任以來，便致力研究核武及洲際彈道導彈，近幾年終取得突破性發展，扭轉了北韓長期以來處於被動的局面。

或許是借鑑中國，或許是受夠了欺騙，金正恩不像其父金正日般把希望寄託予盟友或和談之上，也不像其祖父金日成般日日夜夜思念半島統一。金正恩顯然更加務實，也更能看清局勢，從他上任後把本來不多的資源集中在推動核武及洲際導彈發展上，幾乎徹底放棄海陸空三軍發展，不難看出他一開始便不把首爾放在眼內，目光只放在美國之上，誓要籌集足夠資本，直接與美國談判。退一步而言，即便不能把美國逼上談判桌，北韓只要擁有能直接威脅美國本土的核武，至少能讓美國有所顧忌。

對北韓而言，堅決發展核武的另一大好處，在俄烏戰爭爆發後徹底體現出來。即便軍力懸殊，但美韓聯軍數十年來一直不敢跨越三八線的原因，在於北韓受中俄保護，且更多的是俄羅斯，畢竟莫斯科絕不容許自己處於腹背受敵狀態。然而，隨着俄羅斯的衰退，金正恩早已預料到終有一日北韓只能自食其力，而孤注一擲發展核武，是最快且最有可能實現的出路。如今俄烏戰爭白熱化，俄羅斯早已無暇顧及遠東，倘北韓沒有核武及洲際導彈，一旦遭美國及南韓入侵，又能依靠甚麼自保呢？

近日朝中社高調宣傳北韓軍方試射火星15型洲際彈道導彈，更罕見在報道中披露今次試射沒有事前計劃，而是在凌晨下達緊急火力備戰指示，早上8時由金正恩突然下達命令書，指示動員導彈總局第一紅旗英雄連發射導彈。之所以要強調沒有事前準備，目的正是為了告知世界，北韓已作好部署，隨時能展開核反擊，警告美軍不要輕舉妄動。而令美國感到真正可怕的並非核武，而是金正恩本人。為了執劍在手，金正恩隱忍多年，即使受到世界制裁，即使本土資源匱乏，即使受國內離心勢力威脅，仍堅持走到這一步，甚至在關鍵時刻騙過了特朗普及文在寅，為北韓發展贏得時間。這一切足以證明，金正恩確如朝中社描述，一定程度上擁有「偉大領袖」特質！

世界格局正急劇變化，半島形勢亦開始扭轉，北韓擁有核反擊力量後不再被動，各國現時均默默觀察金正恩下一步會幹甚麼！或許會如歐美傳媒所描述，下一步便是發動戰爭；惟筆者認為，金正恩的夢想不像是擊倒美國，更像是渴望步入世界舞台，核武則是其入場券。或許金正恩目前等待的，是下一個特朗普及文在寅出現！