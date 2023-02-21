正論：蛇鼠一窩醜聞多　歸根究柢是人禍

香港烏煙瘴氣，只要留意時事新聞，充斥了偷呃拐騙，刀光血影，餘下的很多是關於衞生黑點，病毒蟲鼠橫行。涉及行政機關的，十常八九都是失職塞責，上有廢官，下有蛇王，其中食環署更加是臭名昭著，街上老鼠捉不到，連自己地頭偷懶的外判也懶得監管，一次又一次上頭條，原來公帑是花在佔據傳媒版位！

食環署員工或外判工當值時「蛇王」揭之不盡，花樣百出，有聚眾大吃大歎飲啤酒，亦有沙灘漫步，比遊人更悠閒，市民亦看不過眼舉報，昨日便新鮮熱辣有一宗讀者投訴，踢爆西環士美非路熟食中心有通宵班清潔外判工當值時睡覺，涉及組長及4名組員，6小時工作便睡了4小時，更自備床墊，明目張膽，不是偷懶，簡直是明懶，但署方亦懶去監管，任由公帑所託非人，白白浪費，更重要的是熟食中心若清理不當，招惹老鼠曱甴，又製造衞生黑點，危害大眾，食客首當其衝。

食環署連「食」也保障不了，有辱部門，工會指現時食環署監管外判工的人手不足，較過往減少，以前可能有一至兩名食環署監督人員監管一個街市，現在變為一至兩人監管一個區，明顯難以兼顧，而且一些外判的管工亦其身不正，故此出現集體偷懶情況。食署後知後覺，事情曝光依然死撐一向對合約承辦商的工作表現有嚴謹的監察制度，若有違反合約表現，可以扣錢。錢當然重要，但市民最關注還是衞生安全，怎容許事後才追究？

政府外判制度，疏於監管，千瘡百孔，遍及部門及政策局，蛇王又豈止食環署外判，同日亦有市民公開照片，指商經局管轄的電話卡實名登記制度，北角港鐵站內的支援服務台，一男一女職員無視人來人往，齊齊伏在桌面「大覺瞓」，即使被人拍照亦毫不察覺，照片在網上流傳，據悉涉事職員已被解僱，冰山一角，炒了兩個，還有其他，分別只是有沒有人舉報。要靠政府監管外判，恐怕無心亦無力，自己內部亦偷懶成風，五十步笑一百步。

聯合醫院發生塌手術燈意外，更是證明了持續監管的重要性。醫管局安排保養承辦商，全面檢查各公立醫院使用同型號手術燈的29間手術室，巡查後再發現當中12支有螺絲鬆脫，12間手術室要即時停用，局方亦會檢查其他供應商的手術燈。出了事才發現螺絲鬆脫，沒有發生重大傷亡可說是僥倖，平日究竟有沒有定期檢查維修設備，怎能容許手術燈螺絲鬆脫？不難猜測，醫院其他裝備亦可能潛在日久失修的危機，看這些計時炸彈何時爆炸，有誰會成為官僚疏忽的替死鬼！

熟食中心「蛇王」及醫院墜燈，看似不相關，卻同樣是官僚疏於監管的後果，歸根究柢都是人禍。部門最上層都是政策局，問責官員責無旁貸，卻最擅長卸責，責不上局長。天災難以避免，人禍卻可以防範，只要制度健全，即使偶然出了亂子，也可以迅速撲火，那會像當今特區，處處起火頭，左撲右撲，愈撲愈擴散，燃燒的不只是公帑，還有市民對港官的耐性。現屆政府首份財政預算案明日出爐，看看高官會否大開水喉來救火吧！