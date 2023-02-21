功夫茶：食不安心點返學　監管不足須補鑊

正所謂︰「民以食為天！」食物唔單止提供生存所需嘅營養，美食更可以帶來愉悅，幫助人忘卻煩惱。成年人深明呢個道理，好多上班族無論工作幾咁忙碌，總會尋找方法、抽空享受美食，紓緩壓力；之不過，小朋友就冇咁幸運啦！

小朋友同樣都面對龐大嘅學習壓力，而且又正值成長階段，甚至比起成年人，更需要一頓健康又美味嘅午膳。只可惜，出於安全等因素考慮，絕大部分小學生只能夠留校午膳；又因為家長忙於工作，邊有咁多時間整飯盒同送飯，小學生咪只可以喺校方統一安排下，訂購午膳供應商嘅飯盒！唔好味都算，不幸遇上劣食，真係啞子吃黃連，有苦自己知！

本以為遇上劣食已經夠悲哀，殊不知低處未算低，近日竟然接連發生有小學生享用由「活力午餐」提供嘅午膳之後，不適甚或食物中毒，霎時嚇壞一眾家長！最新一宗發生喺屯門中華基督教會蒙黃花沃紀念小學，3名學生享用飯盒後不適，其中一人仲要送院治療。家長同校方事後梗係嬲，畀錢佢賺殊不知係貼錢買難受；於是乎，校方昨日發通告，表明對事件感到憤慨同痛心，並對午膳供應商予以強烈譴責咁話。

話說「活力午餐」作為全港最大嘅學童午膳供應商，可以話係「掌管」咗全港大部分學童嘅健康，理應受到各個部門嘅嚴格監管，何解會發生食安問題呢？綜觀世界各地，但凡有學校出現集體食物中毒，絕大部分都係因為校方光顧小型甚或無牌嘅食物供應商，幫襯大型集團好少出事㗎喎！今次事件除咗「活力午餐」自身問題之外，監管部門明顯有失職怠職之嫌，當局唔單止要向「活力午餐」追責，更加要向監管部門究責！

事實上，早喺今次食安風波發生之前，坊間早已出現針對「活力午餐」嘅負評，話「唔好食」嗰啲都小兒科，畢竟好唔好食呢啲好主觀；之但係，當出現飯菜未煮熟、飯盒有異物等投訴，當局就要警惕啦！然而，直至多次發生學生食物中毒之後，食環署先急急腳派人巡沙田、元朗、觀塘、東區等地嘅廠房，連補鑊都慢人一步，平時嘅監管有幾嚴謹呢？估都估到！

要補嘅鑊又點止巡查廠房、追責究責咁簡單呢？正如教聯會副會長鄧飛尋日喺大氣電波所講，當務之急係解決學生膳食問題，畢竟好多學校都係同「活力午餐」簽約，「活力午餐」先係停供昨今兩日午膳，尋日又話暫停供應個別學校午膳，都唔係有冇毒問題，係連食都冇得食，但當局至今仲未提供任何有效嘅解決方案，只係同受影響學校溝通，任由學校自己諗辦法！咁點得呢？受影響學校數量眾多，牽涉嘅學生人數高達10萬人，當局係咪應該特事特辦呢？唔通又要等到有學生餓到暈低，當局先嚟補鑊嗎？