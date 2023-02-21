娛圈單打：四大花旦之一　可會回巢出山？

中港全面通關後，香港藝人乘機北上賺外快，當中包括久違了的郭可盈、林文龍夫婦。他們日前到佛山出席一個餐廳開幕活動，激罕以夫妻檔手拖手上陣。難得兩公婆保養極佳，尤其郭可盈亮相TVB台慶頒獎禮後，再度出現在公眾視線，外界紛紛猜測她是否有意重投娛樂圈過吓戲癮？

如果閣下成長於90年代，必定喜歡過郭可盈。當時她與宣萱、蔡少芬、陳慧珊並稱「四大花旦」，紅極一時。代表作要數《刑事偵緝檔案》系列，她飾演正義硬朗的女記者Jessie，與陶大宇飾演的警探張大勇組成螢幕情侶，深入民心。

郭可盈在電視劇多演時代女性角色，通常不是白富美一類柔弱女子，而是個性鮮明有主見，與她的真實性格頗脗合。事實上，可盈參選港姐雖然三甲不入，但演藝事業發展極佳，加上家境富裕「唔憂做」，難怪可以保持真我。下嫁林文龍並誕女後逐漸淡出娛樂圈，現時主要打理家族生意，生活富泰。

早前她重返娘家為《萬千星輝頒獎典禮》擔任頒獎嘉賓，為事隔13年再度亮相TVB，觀眾都大讚風采依然。當然，說她完全不老是不可能，但保養得宜則是不爭的事實。對於會否再次拍劇，可盈沒有落閘，可見觀眾未必沒有機會再見到她的幕前演出。

當年的四大花旦，宣萱目前仍活躍影視圈，蔡少芬長駐內地發展直到最近回流返港，陳慧珊亦一度復出，就欠郭可盈而已。潮流興回巢，佘詩曼、李施嬅都重投娘家拍劇，TVB若加多幾錢肉緊游說，說不定可以打動可盈芳心，點頭再見觀眾。