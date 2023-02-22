去年11月中美兩國元首於印尼峇里島見面後，美國主導的國際媒體大肆宣傳中美和解，似乎兩國關係有所改善。有國際評論因此把無人飛艇鬧劇視作美中內部反對兩國和解的造作。不過，去年11月後中美是否真有和解的變化呢？這卻是有商榷餘地。

一方面中國的立場從來不變，底線不改。和解的要求是雙方妥協，不是單邊讓步，正因底線不改，美國仍然在不停侵犯中國底線來施加壓迫，中國怎可以與之和解呢？在台灣問題和對中國各種脫鈎舉措上，皆顯示美國和解的示意不過是充滿欺騙的政治手腕。俄羅斯於烏克蘭危機中，特別是《明斯克協議》，以及美國炸毀俄德北溪2號天然氣管道，在在證明美國的長期陰謀，中國怎可不步步為營呢？

另一方面，兩國元首見面，乃至布林肯尋求訪華，都是美國主動，中國並不積極，其實這已反映中國對美國失去了信任。2月20日中國政府發表《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告便全面闡述中國對美國的立場與態度，何來和解之意？

該報告內容包括美國的「肆意妄為的政治霸權」、「窮兵黷武的軍事霸權」、「巧取豪奪的經濟霸權」、「壟斷打壓的科技霸權」及「蠱惑人心的文化霸權」等，王毅在德國慕尼黑安全會議中，更指出美國連巧取也捨棄，只剩下豪奪。報告又否定了歐亞顏色革命、西亞北非「阿拉伯之春」，指斥美國不停挑起戰爭，實際上全面否定了美國自二次大戰以來差不多所有的政治行動。中國對美國霸權主義從來都沒有這樣嚴厲、徹底的指控，這樣的表達，哪有與美國和解的傾向呢？

中美以至中國與俄羅斯、西方的關係，當前聚焦於俄烏戰爭，中國會在俄烏戰爭一周年發表最新的立場。在此之前公開這樣的批判報告，很難據此預期中國會在解決烏克蘭問題上與美國妥協。中國以談促和，便要美俄雙方讓步，不會單方面地要求俄羅斯停戰撤軍。拜登突然訪問基輔，是預先了解中國的立場作出部署，但部署是準備決戰，抑或是逼迫烏克蘭和談？美國正全力輸送武器往烏克蘭，相信多會為了推動戰爭而不是止戰和談。

此外，普京將在俄烏戰爭一周年發表講話，亦會擺明俄方的立場，包括對和談的態度，以及與中國的協作。

中美不和，可能俄烏戰爭才可在戰場上解決。