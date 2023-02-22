受國民黨籍的台北市長蔣萬安邀請，上海市台辦副主任李驍東率領6人代表團，赴台灣參加一項文化交流活動。到了松山機場，「統派」、「獨派」兩撥人馬就前來「招呼」，雙方口角，「統派」團體拉出「中國台灣省歡迎上海台辦李驍東副主任」的橫幅，「獨派」團體高喊「台灣中國，一邊一國」，「參觀可以，統戰免談」等口號。

就在這時，傳出台灣「外事部門負責人」吳釗燮和「安全會議秘書長」顧立雄將赴美，與白宮官員舉行「秘密會談」；國民黨副主席夏立言率團赴大陸見了中共眾多高級人物後返台，被民進黨攻訐「賣台」。這一輪的海峽兩岸和台美互動頗為熱鬧，核心問題還是「統獨之爭」。

這些年，「統獨之爭」日趨尖銳激烈，「獨」的氣燄十分囂張，「統」的壓力迅速加大；「獨燄」囂張，是因為在中美博弈大背景下，美國加倍加重猛打「以台制華」牌，蔡英文、民進黨當局加倍加重「倚美謀獨」。大陸「統壓」迅速增大，是對美國「以台制華」和台灣當局「倚美謀獨」強力回應，毫不猶豫亮劍，實戰軍演大包圍台灣常態化，隨時武統。這個局面已大大有利於統一，統一的條件和時機也是空前有利；統一的方法——和平統一或武力統一，大陸皆謀劃和準備充分。不過，無論使用甚麼方法，大陸一定先禮後兵，先提出和統商談，台灣若頑固拒絕，一意孤行謀獨分裂，那麼大陸就會動武。

現在的問題是，大陸方面為甚麼還不對台灣當局提出「商談統一」的要求？回答是，大陸是要在貫徹和統方針上做到仁至義盡，是要盡最大的努力。明年初台灣要大選，國民黨、民進黨誰上誰下，對兩岸政策及對「統獨」的態度會有大變化，大陸會一視同仁地給他們最後的機會，不管誰上台當政，大陸都會提出「商談統一」的問題，兩岸關係不會只回到8年前的溝通、交流、對話、經貿優惠那麼簡單和淺層，而是在該屆台灣執政者任內啟動政治商談，解決統一問題。