美國總統拜登突御駕親征訪問基輔，當然不只是做騷這麼簡單，他此行帶去5億美元額外軍援作為禮物，既是為了鼓舞烏克蘭士氣，也是為了督促歐洲盟友繼續援烏。說穿了就是為了拱火而去，可見美國根本不希望戰爭結束。老美恐嚇中國不要援助俄羅斯，自己卻不斷為戰爭火上澆油，這到底是甚麼邏輯？又是甚麼國際規則？

俄烏戰爭打到現在，烏克蘭固然國不成國，俄羅斯也是嚴重耗損，歐盟諸國同樣五勞七傷，歐洲民眾普遍已感到厭倦。德國有人發起「和平宣言」請願活動，呼籲德國政府停止對烏克蘭提供武器，短短幾天就有數十萬人簽名。即使在美國，也有不少人上街遊行，要求停止對烏克蘭運送武器，甚至要求解散北約，與俄羅斯等國家和平談判建立多極世界。

面對此起彼落的反戰呼聲，拜登政府不是想辦法為戰爭降溫，反而繼續拱火，甚至親自到基輔鼓勁打氣，看樣子非戰至最後一個烏克蘭人不肯收手。都說美國是頭號戰爭販子，一點也不誇張，為了自己的戰略目的，根本不在乎烏克蘭人的死活。難為烏克蘭總統澤連斯基還感恩戴德，將美國視為救世主，簡直是腦袋進水。這也正是烏克蘭人的最大悲哀，他們選了一個戲子當總統，注定有此浩劫。

表面上歐盟諸國似乎很團結，都表示願意繼續支持烏克蘭，實際上各國有自己的盤算，未必都甘心被美國利用。例如丹麥和荷蘭，原本答應為烏克蘭提供主戰坦克，現在卻變卦了。而作為歐盟領頭羊的德國和法國，更是面臨國內巨大政治壓力而顧慮重重，即使不得不提供坦克，也僅止於象徵性的數量，根本無助扭轉烏克蘭劣勢。基輔當局本來希望從西方國家獲得300多輛坦克，結果可能只有四分之一，至於提供戰機和遠程導彈的要求，更是想也別想。

還是法國總統馬克龍比較現實，聲稱法國從來沒有且將來也不會主張擊垮俄羅斯。他反對延長對抗，認為可能出現無止境的衝突，歐洲人將成為主要輸家。實際上，俄羅斯作為世界上擁有最多核彈頭的國家，是不可能被徹底擊垮的。美國策動俄烏戰爭，其中一個目的無非想削弱歐洲，以利於進一步控制，戰爭拖得愈久，對歐洲傷害愈大，這個道理人人皆懂，偏偏有些歐洲領導人出於個人政治私利，甘願被美國利用。