繼美國國務卿布林肯警告中國不要向俄羅斯提供援助，否則有嚴重後果後，烏克蘭戲子總統澤連斯基亦執其口水尾，促中國不要在俄烏戰爭中支援俄羅斯，否則可能引發世界大戰。與此同時，美國總統拜登在保密的情況下戲劇性突訪基輔，向烏克蘭提供5億美元額外軍事援助。一方面是美國源源不絕以金錢、輿論和武器支持烏克蘭；另一方面卻威脅不准中國援俄。只許自己放火，不許別人點燈，究竟是甚麼道理？

中國一直不欲捲入俄烏戰爭，力主各方和談，這是明擺着的事；中國亦一直強調，對於這場戰爭誰是誰非有自己見解，言下之意是不用美國來指指點點。然而，俄烏戰爭一打一年，不僅對俄烏兩國造成難以彌補的損害，對全世界同樣有影響。單是歐洲，便因為能源短缺、通脹猛升而導致罷工潮不絕。何況美國打的是甚麼餿主意，中國十分清楚，一旦俄羅斯成功被美國消耗瓦解，屆時全力對付中國便易如反掌。

這是一損俱損的道理，甚至牽涉俄中生死存亡。美媒此時指摘中國向俄羅斯供應無人機用於烏克蘭戰場，擺明又在拱火。再說，中國援俄有甚麼問題？別說中國對俄烏戰爭的是非曲直自有見解，就算是一般人，也不可能完全同意由美國傳媒主導的所謂「真相」。美媒只講有利自己的話，將俄羅斯塑造成邪惡，根本就是有既定立場和膚淺。

所謂敵人的敵人就是朋友，中俄走近完全是美國逼出來的。這一年來，兩國既有聯合軍演，俄國又以較平價錢賣油給中國，中俄首座跨境鐵路大橋又告開通，種種事實證明，美國愈反俄遏華，兩國愈不易被美擊倒。其實，美國若要擊潰俄羅斯，好應該拉攏中國，現在恰恰相反，美國由狂妄變愚蠢，可見一斑。