國際著名投資者索羅斯垂垂老矣，但此君仍然不安本分，總是愛輕言妄談，指點天下。近日他又作驚人語，說中國政治軍事強權的夢想不可能實現，而且國家正面臨政權更替或革命。簡而言之，這個金融大鱷認為，北京政權岌岌可危，大變局已迫在眉睫。

索羅斯在香港名頭甚響，因為回歸初期，他旗下的基金曾大手沽空港匯、港股，震動了整個金融市場，讓不少香港人記憶猶新，至今仍然談虎色變。如今他又炮製盛世危言，指中國的政局不穩，國家大變在即，講得像是「山雨欲來風滿樓」，故讓不少人惴惴不安。

不過，只要你扒開索羅斯的名家皮相，說不定發覺內裏所藏，大多都是草包。此君雖然名滿天下，但對時局判斷卻是常測常錯，跟香港不少「黃絲」時評人一樣，是一般貨色。索羅斯在2016年就曾言之鑿鑿，說中國實質的經濟增長率只有3.5%，只及官方公布數字的一半，全國經濟的發展必將硬着陸，北京的管治權威會受到重創云云。事實證明，莫說是在2016年中國沒出現大亂子，接下來的2017至2019年，國家經濟仍是欣欣向榮，中國人買爆歐洲、買爆日本，早已不是新聞。即便2019年後連續3年，內地面對新冠疫情威脅，全國多處封城封區，但整體經濟發展也從未出現過負增長。索羅斯的大膽預測，換來的都是老貓燒鬚。

去年索羅斯對中國政局的預言，同樣教人失笑，他斷言中國國家主席習近平的權位不能延續下去，在中共二十大會議後卸任。如今考諸現實，索老頭又再被打臉，但他面皮夠厚，雖然臆測屢錯，卻不以為恥，現在又對中國政局放言高論，看來此君真是老得糊塗了。