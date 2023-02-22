美國總統拜登突然親赴烏克蘭，與該國總統澤連斯基在基輔米哈伊洛夫大教堂舉行會談，宣布美國將向烏國提供另外總值5億美元軍援，同時對俄羅斯實施更多制裁。拜老頭訪烏不但千呼萬喚始出來，白宮國家安全顧問沙利文更表示為免引起衝突，在拜登出訪前數小時知會了俄羅斯，在在反映山姆大叔生人唔生膽的一面。

俄烏戰事快將一周年，西方國家領袖、組織首腦要撐烏克蘭的，都早已到過基輔，有些更已二刷、三刷、四刷了，就連英國前首相約翰遜下台後也已重遊舊地打卡。拜登卻一直紋風不動，此前派出第一夫人吉爾訪問當地，如果說是基於保安理由，那麼現在拜登終於踏足烏國也一樣存在隱憂；如說擔心訪烏會刺激俄方，引發局勢升溫，戰爭可能升級，現在所做的也一樣自打嘴巴。拜登事隔一年才訪烏，予人又要威又要戴頭盔，極懼怕俄方似的。拜登此行對外公布的手法也值得斟酌，根據原定行程，應是本月20至22日訪問波蘭，白宮上周還在說拜登出訪歐洲期間不會進入烏克蘭，現在事實又一次證明了凡華府所說的，各界反着聽就對了。

有美媒還在帶風向，形容基輔長期處於遭俄羅斯導彈、無人機轟炸襲擊的威脅中，拜登到訪需冒極大風險，又指拜登抵埗不久，基輔響起了空襲警報，營造出戰雲密布，好像炮彈隨時要落在拜登腳邊的緊張氣氛。但不要搞笑了，沙利文為啥提前向俄方打了招呼，就是知道克里姆林宮克制，不過仍擔心可能「上天都唔鍾意老美」，或讓山姆大叔有誤食炮彈之虞，故特此向俄通報。所以呢，空甚麼鬼襲警報？那只是為了公關需要而響起的演習警報，正如選大教堂來會談，撈取正義善良的觀感，否則如何蒙蔽世上一眾舔美蠢人？