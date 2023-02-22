財政司司長將於今天發表新一年度的《財政預算案》，各界期待政府進一步鞏固社會和經濟復甦的勢頭，增強發展動能。筆者期望政府繼續投入資源，推動體育普及化、精英化和盛事化，促進文化體育及旅遊的發展，未來增辦及招攬更多大型盛事活動在港舉行，鞏固盛事之都的地位，帶動更多內地和國際旅客來港，讓本地旅遊、酒店、零售和飲食等行業都能受惠。

近期香港不少大型盛事相繼復辦，例如渣打馬拉松、香港藝術節，本月內亦有中國男籃在港出戰「FIBA籃球世界盃亞大區預選賽」。3月至4月份，還有香港國際七人欖球賽、高爾夫世界城錦標賽、Clockenflap音樂節、Art Central、Art Basel、博物館高峰論壇、香港國際珠寶展等廣受歡迎的盛事，不同的大型活動、展覽和國際論壇接踵而來，標誌着香港向世界展示已全面復常，社會正不斷活起來、動起來。如何加強宣傳和推廣這年內的一系列盛事，讓文化、體育和旅遊更好地結合，提升旅遊資源，創造新的盛事和旅遊的體驗，都是當局必須要加強展開的工作。

筆者作為大型體育活動事務委員會副主席，希望政府加大力度，支持各項品牌盛事，盡快公布優化「M」品牌計劃的詳情，協助不同活動的主辦機構，探討在香港舉辦各類新進盛事的可行性，並為提升盛事的旅遊價值和宣傳效果，向主辦方提供一站式支援。隨着香港與內地及全世界的聯繫已恢復正常，特區政府正展開「你好，香港！」大型宣傳活動，向全球展現香港的新魅力、新發展、新機遇，期待財政預算案中能進一步提出配套措施，促進體育、文化和旅遊業發展。透過盛事向海內外遊客展示香港的活力和魅力，並帶來可觀的經濟收益。