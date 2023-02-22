發揚「桄榔樹一條心」的精神，源於中國革命先行者孫中山先生領導推翻滿清，結束帝制，創立民國多次起義失敗時期，他以桄榔樹的「一條心」矢志革命到底的精神支柱去鼓勵革命同志及青年。今天要把「一國兩制」的香港建設好，也應發揚孫先生倡導的偉大革命精神，不怕任何艱難曲折險阻，復興偉大的中華民族。

港府嘥了25年合作機會，若與內地一條心，與深圳市、與廣東省一條心的話，哪有甚麼困難不可以克服？哪有甚麼兩制的障礙不可以跨越？一條深圳河可以阻隔兩地同文同種同聲同氣的中國人聯手建設和發展嗎？試看歐洲一體化吧，不同民族種族、不同語言文字、不同管治體制的大小不同的歐洲國家，都可聯手為建立強大的歐洲而走在一起。為甚麼「一國」之下的香港，不可以同內地省市強強聯手？愚蠢地閉門做「蕹菜通」？

港英殖民統治時期，香港缺水要大制水，曾每日供水4小時，全靠「東江之水越山來」，解決了無水飲的困難，為何回歸後反為恐中拒中？特區政府完全不懂近水樓台先得月的道理，奇怪嗎？

香港缺地，為何不全面開發深圳河以南平坦遼闊邊境處女地，而用近萬億元去填海造島？最起碼一河兩岸更凸顯「兩制」的全國獨有的風景特色吧！香港缺藥，為何首任特首倡建的中藥港，講了25年卻是港人「自講」？香港電費貴，兩隻電老虎予取予攜，飛擒大咬，為何不輸入平價核電？幾十萬基層百姓因住屋難、養老難、娶妻難，被迫遷往內地，每天來回跨境為口奔馳，可是社會教育醫療福利過河卻像唧牙膏，怕益了內地，奇怪否？

港府三心兩意，不是一條心的話，即使有金擺在面前，也不會去執，難道不是嗎？