後日係俄烏戰事踏入一周年，美國總統拜登突然旋風式到訪烏克蘭首都基輔，與總統澤連斯基舉行會談；這是拜登自俄烏戰爭爆發以來，首次踏足烏國。美國國安顧問沙利文形容拜登此行喺現代屬史無前例，因為係首次有美國總統到訪正陷入戰爭國家嘅首都。拜登基輔之行，基於安全考慮並冇事先公布，佢搭總統專機「空軍一號」先抵波蘭，然後乘搭10小時列車穿過邊境前往基輔，同日離開基輔亦係再坐列車到波蘭首都華沙，如此折騰，真係咁想見澤連斯基一面？仲要同時宣布追加5億美元對烏軍事援助，又聲言對俄羅斯實施更多制裁。

古人說「得一知己，死而無憾！」看來，澤連斯基得到拜登這一「知己」，要美金有美金，要飛彈火炮有飛彈火炮！而澤連斯基呢位「丐幫幫主」，原先極盼望得到美國先進戰機和長程導彈，看來今趟面對面傾清楚，機會應該大增！更何況據云有5名跨黨派國會議員曾去信拜登，促請援烏武器應包括戰機，向烏提供F16戰機和長程導彈未必得個「噏」字，澤連斯基念念不忘，必有回響？

美國首都幾日前有上千人從林肯紀念堂遊行至白宮抗議，要求美國停止對烏克蘭運送武器、解散北約、與俄羅斯等國家和平談判建立多極世界。然而，從種種迹象可以看出拜登的想法，基於權力和私心，根本就唔想和平解決危機。拜登廢噏「民主挺住了」，華府肯定唔想俄烏之戰咁快平息，佢將烏克蘭變成自己嘅「爛頭蟀」，係美國一個寶貴嘅戰略財富。反正美國出錢，烏克蘭出命，支持烏克蘭「為整個民主嘅自由」而戰，心裏想的卻是讓烏克蘭生靈塗炭，只要把俄羅斯拖到筋疲力竭，再踏上一腳，讓佢永世不得翻身，看你如何與中國修好？