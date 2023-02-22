把粵港澳大灣區建設成為世界級灣區，是國家主席習近平親自謀劃和部署的國家策略，也是推動新時代形成全面開放新格局的重要舉措。這個部署要奏效，背後就必須有一套行之有效而優異的指導思想，一切努力才有成功的希望。前幾天在香港會議展覽中心舉行的「2023年度國際灣區高峰論壇」，是個高級別峰會，從創新、科技、創業和創科生態系統的角度，探討大灣區應該怎樣可持續發展，為大灣區的未來指明了路向。

要點一：善用固有優勢。引領大灣區發展的主導思想就是推動科技創新，筆者對此非常贊同。贊同的原因不光是因為身處這互聯網、大數據和人工智能的年代，依賴科技創新發展是最可靠的途徑，而且還因為科技創新已是大灣區的優勢所在，善用固有優勢總比從頭做起來得容易。在大灣區城市群裏，深圳、香港、廣州三地在全球創新指數連續多年名列前茅，不但三地政府注重科技基礎的設施，中央政府也一直在推進科研資金和其他資源過境，不斷擴大國家科技計劃對港澳方面的開放，支持本港建設成為國家重大研發基地和創新平台。

要點二：特區政府目標一致。大灣區有這樣的發展策略時，香港能否配合得上呢？筆者看過去年底政府公布的《香港創新科技發展藍圖》，得知政府計劃在未來5至10年內，將通過完善創科生態圈、強化創科人才庫等重點政策，成為推動本港創科發展的施政要點。

特別讓筆者感到滿意的是，《藍圖》臚列了研發、初創企業、人才和產業發展等多方面發展願景的參考指標，這麼做便可以讓像筆者這樣關心香港創科發展的市民和其他持份者，可以檢視各項策略推展的最新情況。另外，在實際行動方面，政府也計劃在新田科技城提供約240公頃與創科相關的用地，再加上深圳科創園區，便可組成佔地約540公頃的河套深港科技創新合作區，成為匯聚創科人才工作和生活的綜合社區。有了這樣的基礎配套，便可以吸引海內外企業、研發機構和高等院校進駐，進一步刺激本港的創科發展。

要點三：方向已經找對了。既然香港是大灣區的一部分，既然香港認同大灣區未來發展背後的主導思想，那麼就證明特區政府的方向已經找對了，下一步要做的就是進一步強化和深化支持本港創科發展的各項政策。另一個不可忘記的要點，就是把大灣區建設成世界級灣區是場像足球那樣的隊際賽事，而不是像網球那樣的個人項目。因此，香港不需要也不應該在過程中「單打獨鬥」。反之，香港要做的是多跟大灣區各城市政府和廣東省政府保持緊密聯繫，看看在未來創科發展的前路中有甚麼優勢互補、採長補短的策略能做，那才能讓整個大灣區成功變得更有可能。