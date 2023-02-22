產評：全球通脹仍難纏　華控物價利吸資

全球通脹自去年飆升，促使各主要央行持續加息，惟至今通脹猛虎仍未受控，包括歐、美、澳、加、英等成熟經濟體系，仍要繼續加息抗通脹，加大經濟衰退風險。反觀中國經濟走出新冠疫情，重啟經濟，物價處於低水平，有利繼續奉行寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策，支持經濟回升，並有利吸引資金流入人民幣資產布局。

3年疫情，美國聯儲局帶頭實施無限量寬貨幣政策刺激經濟，各大央行亦只有緊跟步伐，結果疫情退卻，卻換來全球通脹創20年新高的局面。關鍵之一乃美國錯判物價形勢，錯失調節貨幣政策率先控制通脹苗頭的機會，為挽回信用，去年只得猛力加息抗通脹。雖然美國經濟增長已現放緩迹象，去年末季以來不斷有大型美企宣布裁員，但美國通脹仍與目標水平有頗大距離，聯儲局已表明今年沒有減息的日程，而近日多名聯儲局官員更接連放風指要繼續加息抗通脹，從作為今次全球通脹禍首的美國情況來看，今年要繼續加息抗通脹，利息成本上升，必然會加大民生經濟和企業營商的壓力，這股潛在的經濟逆風不容忽視。

再看亞洲區，相比起其他地區如新加坡、越南和日本的疫後情況，目前中國的通脹風險相對低，皆因一直積極在保障基礎物資供應下工夫，且中國擁有全球最先進的高鐵及物流網絡，體制優勢亦有利理順全國物資供應，且去年以來俄烏戰爭，中國反可乘機吸納低價俄油以增儲備，去年疫下能源及原材料價格維持在相對低的水平，致如今當局有較大的貨幣與財政政策操作空間來刺激經濟。

展望今年，相對於一眾西方經濟體，中國的通脹雖會因重啟經濟而有所回升，但情況可控，風險較低，若刺激經濟得法，實有利吸引外資流入資本市場，利好人民幣資產表現。

反觀美國，無論即將迎來的是深度抑或淺度衰退，在持續收緊銀根下，經濟活動降溫無可避免，美元今年或穩中有貶，估值高企的美股亦會波動，尤其是按美國勞動市場情況推斷，至少年內通脹都難回落至接近目標區域的水平。如是者，今年中，出現在全球投資者眼前的景象，好可能是同一時間見到美國經濟在衰退邊緣徘徊，而中國經濟則加速復甦，此前風險資金會如何部署，該不難推敲。

無論如何，世界經濟一環扣一環，理論上歐美經濟需要中國經濟復甦故事支持來擺脫衰退；而若歐美經濟太差，中國亦難獨善其身，復甦增添變數。此外，利率高企將加重債務負擔，尤其是這些年銀紙任印，樓市泡沫成全球普遍現象，各地得主動管控好系統性風險。這方面，過去兩年已率先去槓桿、強監管的中國，誠然可令投資者相對放心。

另一點要留意，乃日本央行行長4月換人後，所謂新人事新作風，貨幣政策的變化，可能最快年中前就有分曉，日圓匯率走向有機會引發大規模拆倉潮，投資者得注意匯市風險。當然，俄烏戰爭的發展，以及中美關係，都有機會演變成金融市場的「黑天鵝」，落場追捧中國復甦故事者，也得適可而止，勿忘風險。