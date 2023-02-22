正論：積金長蝕一場空　港人退休難輕鬆

強積金表現差劣、備受詬病早就不是新鮮事，惟去年環球經濟動盪，強積金長期見紅，首10個月全港逾300萬打工仔人均帳面虧蝕逾6萬元，依然令人咋舌。其實，強積金問題多多，豈止蝕錢這一筆，行政費過高、跑輸通脹等等，一樣是大問題。奈何港府為了推卻安老責任，寧願明益基金界也不肯讓市民止蝕。

有工會進行調查，結果近九成半受訪者指去年強積金結餘出現虧蝕；逾八成不滿意強積金回報；逾八成半認為強積金未能應付退休生活開支。不滿意回報的主要原因，約有七成為「蝕錢」，其次是「跑輸通脹」和「管理費高蠶食回報」，可見港府欲藉強積金讓市民退休安老，不過是推卸社會責任的遮羞布。工會促港府須確保強積金結餘可保本增值，建議增設強積金保證回報計劃，回報率與通脹掛鈎。

誠然，強積金行政費高昂、回報表現欠佳都不是新聞，尤其通脹年年增加，即使在2000年底強積金實施初期即已供款的中年打工仔，現在不少人到了65歲退休之齡，滾存僅有數十萬元而已。廿多年前的數十萬元和今日的數十萬元，貶值豈以毫釐計？何況香港人均壽命逾80歲，意味還有十多年生活要過，試問區區數十萬元，怎麼可能讓退休人士沒有後顧之憂？更不必說，歷數屆政府才拍板通過的取消強積金對沖，還要拖至2025年方會實施，港府究竟有沒有急民所急，寫在牆上。

港府明知強積金不可能讓市民安享晚年，近年又推出年金計劃，以退稅作招徠。這對於中產一族或許較有吸引力，但對於「餐搵餐食餐餐清」的基層打工仔來說，一點用處都無。很明顯，面對人口老化這個迫切問題，港府無計可施，卻又不欲承擔更多財政支出，遂以強積金和年金搪塞。問題是，強積金又好，年金也罷，都是聊勝於無，市民退休後根本不可能靠這些東西無憂生活，強積金必須改革，已成社會最大共識。

可以看到，受環球不穩定因素所累，本港股票市場反覆，2021/22年度期內強積金淨投資回報為負977.6億元，創下史上最高蝕錢紀錄。詎料低處未算低，去年全年一樣勁蝕入肉，打工仔眼白白看着血汗錢一個月比一個月縮水，不憤怒才怪。正如外界質疑，政府硬性規定扣起部分工資讓表現欠佳的基金管理人投資，為何不讓市民自由選擇？雖云市民可定期審視投資組合，但投資組合大都是套餐，看似有得揀，實際同冇得揀沒有二致。而且打工仔為口奔馳，根本沒有這麼多心力和時間去審視投資組合。將打工仔的血汗錢拿來蝕，到頭來只肥了基金界，市民的退休生活毫無保障，何苦來哉？

說到底，港府善財難捨，錙銖必較，強積金正是這種心態之下的產物。無可否認，人口老化長貧難顧，但強積金制度千瘡百孔，絕對有完善及優化的必要，最起碼回報率須與通脹掛鈎。打工仔辛勤工作數十年，退休後得「雞碎咁多」朝不保夕，社會穩定從何談起！