功夫茶：導師兒童好疏離　靠吹如何能脫貧

本屆政府上場後看似積極有為。呢，一開波就成立4個工作小組，其中之一由政務司司長陳國基領導嘅「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，喺去年8月下旬公布「共創明Teen」計劃細節，目的係協助基層窮學生向上流。講真，動機一流，意識良好，可惜，又係有頭威冇尾陣，點解嘅？睇怕又係政府推行政策，過於粗疏囉！

各位，個計劃係要擺脫跨代貧窮，又要協助基層窮學生向上流。首批先導計劃嘅初中生約2,000人，以劏房戶為主要對象，每位學生獲得一萬蚊資助，分兩期發放，每期5,000個大洋；計劃涵蓋「友師配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」三大元素，其中「友師配對」係核心，以個人經驗鼓勵學員，分享人生經驗、成敗得失等；「星級友師」犀利囉！包括奧運劍擊金牌得主張家朗、奧運乒乓球好手杜凱琹、蘇慧音、李皓晴等。口痕友話：我都想自貶落凡間住劏房，但求得與家朗格一劍，貧而無憾矣！

當然，以上係戲語，「共創明Teen」為期一年貨仔，時間太短，一開始就令人質疑計劃能否有持續效果，計劃幾正如後繼乏力都係嘥氣！政府也許都估到光陰似箭，一年容乜易過吖！眨吓眼，港人都戴咗口罩3年喇！於是又有個「兒童發展基金」計劃，呢個計劃就有3年期限，有機構建議政府為每位兒童設立「兒童發展戶口」，由家長、政府、商界三方跨界別合作，達致扶貧及擺脫跨代貧窮嘅效果喎！

兩個計劃表面好似雙劍合璧，幾正咁！計劃進展逾半年實際情況又如何呢？嗱，有機構調查發現，75%受訪基層家庭無參與以上兩個計劃，主因係唔知道有呢啲計劃。機構又指，參與者與導師接觸機會極低、計劃資金嘅限制、計劃所舉辦活動嘅達成率低於五成等問題亦影響計劃嘅成效。調查又發現，三成參與計劃兒童，過去3個月冇同導師接觸過，一成兒童喺3個月內，只係同導師見過一次面。此外，四分之一兒童與計劃導師關係疏離或十分疏離，三成半兒童與導師關係一般，冇私下交流。結果反映師友關係未能建立，導師亦難以發揮影響兒童生命和人生態度嘅角色。

各位，以上調查反映理想可以好美妙，之不過現實就好冷酷！講真，唔好話啲星級導師時間寶貴，我哋普通市民都難得約老友記「得閒飲茶」喇，所謂「得閒飲茶」，都唔知何年何月咯！兒童同老竇老母朝見晚見，都難得溝通啦！依家大半年見唔到一兩次面，有可能如司長最初所講，嗰一萬銀唔係消費券，重點在於學習過程，教導理財技巧，學員要與友師共同商量如何使用。哈哈，政策陳義過高，變成唔嗅米氣！雷聲大，雨點小，最終淪為笑柄！要幫助劏房兒童脫貧，首先幫佢個家庭上公屋先講喇！