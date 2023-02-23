正論：辣招不撤難救市　那堪派糖又縮水

進入後疫情時期，環球經濟仍然不明朗，香港作為外向型細小經濟體，外圍有任何風吹草動都無法獨善其身。在經濟欲興未興之際，現屆政府發表首份《財政預算案》，美其名曰「中間偏鬆」，實際上對激活經濟疲軟無力。在財赤高達1,400億元的背景下，派糖名正言順大縮水，包括備受關注的消費券金額減半；至於樓市辣招依然不肯撤，只作微調減辣，對跌跌不休的樓市振興乏力。

受疫情及賣地收入大減所累，抗疫開支增加，地價和印花稅收入均較預期少，2022/23年度政府收入的修訂預算為6,038億元，較原來預算低15.7%，即1,121億元；預計2022/23年度綜合赤字為1,398億元；財政儲備在今年3月31日預計為8,173億元。「千億財赤」吹了多時，市民早就有了心理準備，加上行會召集人亟力反對續派消費券，部分官員亦加入「唱淡」，在大玩「期望管理」下，如今財爺將消費券金額減半至5,000元並分兩期發放，部分市民可能已經收貨。

香港過去長期有盈餘，所謂財赤大都是「狼來了」的伎倆，今年真正面對千億財赤，減少派糖自是理直氣壯。但正如財爺自己所說，整體公共財政並非看一年兩年，而是整個周期全面地看，本港經濟前景隨着中港全面通關而變得正面，預料全年經濟會回復正增長，增幅介乎百分之3.5至5.5；而且目前的零售及出口市道仍然較差，派消費券有望提振經濟，利多於弊。

既是如此，為何不大手筆派多一點呢？須知消費券對於絕大部分打工仔來說是甘霖雨露，基層更是靠此支撐生活，可見這筆錢絕非如某些權貴所說「燒煙花」浪費資源，而是救命稻草。何況整體派糖規模大縮水，豈止消費券減半，綜援及長生津等只獲額外發放多半個月，沒有了「出雙糧」這支歌仔唱；薪俸稅和個人入息課稅寬減上限由一萬元減至6,000元；物業差餉亦只寬減首兩季等。不僅基層失望，中產同樣近乎沒有得益。凡此種種，皆證明高官生活離地，看不到民生維艱。

須知香港百物騰貴，單是兩電大幅加價必然加劇通脹，打工仔薪金增長卻似有還無，基層固然「求財若渴」，中產生活同樣好不了多少。事實上，中產向來最被政府所忽視，社會福利最少，退休保障嚴重不足，只能寄望港府寬減薪俸稅、差餉等聊勝於無。現在連這些僅餘的「福利」都被砍去大半，難怪中產慨嘆交稅到底為了甚麼？

當然，在港府事先張揚大唱淡風之下，派糖縮水已可預期，但拒絕撤銷樓市辣招，只肯微調減辣，則由地產業界到買家都只能搖頭嘆息。當局表示，即日起調整首置印花稅稅階，目的是減輕一般家庭首次購置自住物業，特別是中小型單位的負擔，最多可節省兩至三成稅款。樓價愈低，稅率減幅愈大。

表面看，這也算是一項「德政」，問題是，港府言必稱「自由市場」，理應實行不干預原則，樓市辣招只應是一時之策，不應長久存在，惟港府由2010年開始推出樓市辣招，冀短期壓抑當時樓價，至今已踏入第13個年頭。由於市民對住屋需求屬剛性，本港面對土地供應不足、利率長期偏低等因素影響下，樓價仍輾轉向上，直到去年樓市轉升為跌，並非辣招收效，而是環球市況令市民對經濟前景沒有信心。儘管今年有中港通關的利好因素，但觀乎內地收緊銀根，阻止資金外流，本港移民潮又方興未艾，出生率連連下跌；美國加息周期未完，負面因素顯然比利好因素多。兩大測量師行不約而同看淡今年樓市，預計住宅樓價再跌5%至一成，原因正在於此。

更須指出，去年樓宇買賣宗數按年大跌38%至59,619宗，創1996年有紀錄以來新低；合約總值亦重挫四成至5,545億元。而截至2022年第四季末，負資產住宅按揭貸款宗數按季狂飆22倍，達到12,164宗，為2005年第一季度以來近18年新高，涉及金額則由去年第三季的30.06億元暴增21倍至662.52億元，創自2003年第四季度的最高水平。這些數字透露出危險訊息，樓市一旦繼續下行，過去兩三年高位入市的負資產勢難翻身。

春江水寒鴨先知。港府去年賣地收入大減，近期更有多幅地皮流標，已知地產業界不看好前景。外界都預期港府因時制宜，撤辣救市，惟高官一味畏首畏尾，微調對托市作用微乎其微；何況香港樓市畸形，愈跌愈乏人問津，愈跌愈無人敢入市，港府以為樓價下滑有助市民上車，只是一廂情願。

巧婦難為無米炊，但在港官瞻前顧後、不敢作為下，有米無米，市民都要自求多福。